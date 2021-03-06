Tokat Belediye Plevne-Afyon Belediye Yüntaş maç sonucu: 0-3

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş, Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yendi. Tokat Belediye Plevne, bu sonuca rağmen sayı averajıyla grupta ikinci sırada yer aldı ve Arkas Spor’un ardından çeyrek finale yükselen ikinci ekip oldu.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Tokat Belediye Plevne: West, Hasan Hüseyin Mermer, Abdullah Çam, Yusuf Özdemir, Cansın Hacıbekiroğlu, Kvalen (Özgür Türkmen)

Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Ürün, Poglajen, Enaboifo, Lima, Görkem Sertel, Ömer Furkan Dur (Hasan Balcıoğlu, Resul Gün, Yılmaz Takmak)

Setler: 19-25, 21-25, 17-25

Süre: 81 dakika (26, 31, 24)