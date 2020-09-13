Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ilk hafta karşılaşmasında Tokat Belediye Plevne, sahasında Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.
Tokat Belediye Plevne: 3 - Arhavi Voleybol: 0
Salon: Ali Yücel
Hakemler: Gürhan Gül, Ahmet Oğuzhan Ünal
Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, West, Kvalen, Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Cam (Semih Çelik)
Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Seymen Şenyüzlü, Yasin Akgül, Hüseyin Baykal)
Setler: 25-20, 25-22, 25-21
Süre: 84 dakika (28, 27, 29)