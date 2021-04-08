TOHM sporcularına dil eğitimi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk Eğitim Derneği ile imzaladıkları eğitim protokolü ile Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden yararlanan 9’uncu sınıf düzeyindeki tüm sporcuların, TED Üniversitesi tarafından hazırlanacak özel müfredat kapsamında, haftada 4 saat olmak üzere, 90 hafta süre ile toplam 360 saat çevrimiçi İngilizce dil eğitimi alacaklarını bildirdi. 72 sporcu ile yapılacak pilot uygulamanın ardından projenin yaygınlaştırılması planlanmakta. Projeyle birlikte, sporcu gençlerin, katıldıkları müsabakalarda yabancı dilde kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, iletişim becerilerini daha doğru kullanabilmeleri, gerekli durumlarda haklarını savunabilmeleri ve ülkemizi daha iyi tanıtabilmeleri için yabancı dil becerilerinin artırılması hedefleniyor.