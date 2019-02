Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin Dünya Epilepsi Günü kapsamında bu yıl 3.’sünü düzenlediği toplumsal farkındalık projesi ‘’Epilepsi İçin Bak’’a bir destek de Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi gözde takımlarından TOFAŞ’tan geldi. TOFAŞ Basketbol Takımı, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları, Epilepsi İçin Bak projesinin aynı zamanda sembolü olan mor gözlükleri takarak poz verdikleri fotoğraf ile tüm basketbol camiasını epilepsi hastalığı farkındalığına davet etti.

Bursa’nın mavi yeşilli basketbol takımı TOFAŞ, Türkiye’deki epilepsili bireylerin ve yakınlarının yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen Epilepsi İçin Bak projesine verdiği destekle dikkat çekti.

TOFAŞ, Dünya Epilepsi Günü kapsamında Türk Epilepsi İle Savaş Derneği tarafından UCB Pharma’nın koşulsuz katkılarıyla bu yıl 3. defa gerçekleştirilen “Epilepsi İçin Bak” projesine dikkat çekmek için projenin sembolü olan mor gözlükleri takarak fotoğraf çektirdi. Takım fotoğrafını “Sen de #EpilepsiİçinBak, farkında ol #DünyaEpilepsiGünü mesajıyla kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşan TOFAŞ, tüm basketbol severleri epilepsi farkındalığına davet etti.

Nörolojik bir rahatsızlık olan epilepsi hakkında toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen Epilepsi İçin Bak projesini desteklemek isteyenler, https://epilepsiicinbak.com/morgozluk özel fotoğraf uygulamasıyla mor gözlüklü fotoğraflarını çekerek projeyi destekleyebiliyor.

Epilepsi İçin Bak Projesi Hakkında

Beyinde var olan elektriğin aşırı artması sonucunda ortaya çıkan epilepsi, Türkiye’de 800 binden fazla bireyi etkiliyor. Her yaştan ve cinsiyetten bireyde ortaya çıkabilecek epilepsi, kişiden kişiye göre değişen nöbet türleri üzerinden ilerliyor. Dünya üzerinde en sık karşılaşılan nörolojik rahatsızlıklardan olan epilepsi, bugün toplum genelinde birçok ön yargıyı da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen epilepsi farkındalık araştırması Türkiye’nin bu hastalığa olan bakış açısını gözler önüne seriyor. Araştırma sonuçlarına bakıldığında toplumun %93’lük bir kesimin epilepsi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı görülüyor. Yine aynı araştırmanın sonuçlarında her 5 kişiden 1’i yakınlarının epilepsi hastası bir bireyle evlenmesini istemediğini belirtiyor. Her 4 kişiden 1’i ise yönetici olduğu takdirde epilepsili bir bireyi çalıştırmak istemediğini söylüyor. Bu araştırmanın sonuçlarından da yola çıkan Epilepsi İçin Bak projesi epilepsili bireylerin ve yakınlarının hayatını zorlaştıran bu ve bunun gibi ön yargıları ortadan kaldırmayı ve epilepsili bireyleri topluma geri kazandırmayı hedefliyor.