TOFAŞ’tan 50.yıla 50 pota

TOFAŞ, 50. yılı için çok özel bir proje başlattı, Bursa’nın farklı ilçelerinde tam 50 basketbol sahası yapmak için kolları sıvadı. Osmangazi’deki açılış, çok önemli isimlerin katıldığı törenle yapıldı.

TOFAŞ Spor Kulübü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen ‘50 Pota Projesi’ kapsamında, kentin bazı bölgelerinde mahalle aralarında kurulan tek potalı 30 basketbol sahası kullanıma açıldı.

TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, TBF CEO’su Ömer Onan, Bursa BŞB. Başkan Vekili Süleyman Çelik, Osmangazi Bld. Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’ndeki sahanın açılışına katıldı.