35 yaşındaki deneyimli oyun kurucu Barış Ermiş, Bursa ekibiyle beraber geçirdiği beş yılın ardından takımdan ayrıldığını açıkladı. Dün Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Barış Ermiş, son beş sezondur formasını giydiği TOFAŞ’tan sözleşmesinin sona ermesinin ardından ayrıldığını duyurdu.
2014/15 sezonunda Türk Telekom ile geçirdiği sezonun ardından TOFAŞ’ın yolunu tutan 35 yaşındaki oyun kurucu, Bursa ekibiyle son sezonunda çıktığı 36 maçta ortalama 19.4 dakika süre alırken 6.6 sayı, 2.2 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları tutturmuştu.
Tecrübeli oyuncu vedasını sosyal medya hesabından açıkladı. İşte o paylaşım: