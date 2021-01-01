TOFAŞ yeni yıla galibiyetle başlamak istiyor

Basketbol Süper Ligi 15. haftasında TOFAŞ, sahasında Türk Telekom ile karşı karşıya geliyor. Ligde 6 galibiyet-7 mağlubiyet ile (bir maç eksiğiyle) 8. sırada bulunan Mavi Yeşilliler, 2020 yılını Darüşşafaka Tekfen galibiyetiyle kapattıktan sonra yeni yıla da kazanarak başlamayı hedeflerken, 9 galibiyet-5 mağlubiyet ile 4. sırada yer alan Burak Gören idaresindeki başkent temsilcisi, ligde geçtiğimiz hafta sahasında Petkimspor’u 89-71 mağlup etmeyi başarmıştı. Rakip Türk Telekom’da maç başı 18 sayı-6 ribaund ile ortalama ile oynayan Kyle Wiltjer ile 16.4 sayı-5.8 ribaunt ortalama ile oynayan Sam Dekker en skorer oyuncular konumunda.

Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.30’da başlayacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında 6 Ocak Çarşamba günü sahasında Keravnos ile kozlarını paylaşacak. Mavi Yeşilliler, ligde ise 9 Ocak Cumartesi günü sahasında Bahçeşehir Koleji’ni ağırlayacak.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)