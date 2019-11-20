TOFAŞ - Umana Reyer Venezia maç sonucu: 73-80

7DAYS EuroCup'ın 8. haftasında temsilcilerimizden TOFAŞ, sahasında İtalyan ekibi Umana Reyer Venezia'yı konuk etti.
Konuk ekip, karşılaşmadan 80-73'lük galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla TOFAŞ, 8. maçındaki 4. yenilgisini alırken Umana Reyer Venezia, 6. kez sahadan galibiyetle ayrılarak gruptan çıkmayı garantiledi.
TOFAŞ'ta Devin Williams 16 sayıyla takımın en skoreri olurken Muhsin Yaşar 14, Tarik Phillip 12, Sammy Mejia 10 sayıyla oynadı.
Konuk ekipte Michael Bramos 28 sayıyla maçın en skorer ismi olruken Jeremy Chappell 13, Austin Daye 11 sayı üretti.
SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Petros Papapetrou (Yunanistan), Marko Juras (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya)
TOFAŞ: Berk Uğurlu 2, DJ White 4, Sammy Mejia 10, Matt Lojeski 8, Devin Williams 16, Muhsin Yaşar 14, Tarık Phillip 12, Barış Ermiş 7, Berkan Durmaz
UMANA REYER VENEZIA: Ike Udanoh 2, Julyan Stone 5, Michael Bramos 28, Jeremy Chappell 13, Mitchell Watt 13, Austin Daye 11, Andrea De Nicolao 3, Ariel Filloy 3, Gasper Vidmar 2, Bruno Cerella