TOFAŞ, Sutopu U11 Takımı Türkiye ikincisi oldu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TOFAŞ Sutopu U11 Takımı, Manisa’da düzenlenen U11 Erkekler Sutopu Festivali’nde Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Sutopu Federasyonu faaliyet programında yer alan U11 Erkekler Sutopu Festivali Türkiye Şampiyonası, 23-25 Ağustos 2019 tarihlerinde Manisa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Manisa Olimpik Yüzme Havuzu’nda üç gün sen organizasyon 12 kulüpten yaklaşık 12 kulüpten yaklaşık 150 sporcunun katımıyla düzenlenirken, A Grubu’ndaki ilk maçında Galatasaray’a 8-6 mağlup olan TOFAŞ, daha sonra oynadığı maçlarda Keçiöğren Bağlum’u 12-1, Adanus’u 6-1, Karşıyaka Belediyespor’u 8-6, Kurtuluş’u 7-1’lik skorlarla yenerek grup ikincisi oldu ve adını son 4’e yazdırdı. Yarı finalde B Grubu lideri Ataşehir’i 6-5’lik skorla geçerek finale yükselen Bursa ekibi, finalde Galatasaray’a 6-4 kaybedince şampiyonayı ikincilikle tamamladı. Antrenörlüğünü Ali Batmaz'ın yaptığı TOFAŞ Sutopu U11 Takımı, gümüş madalya kazanarak geçen yıl üçüncü olduğu derecesini bir adım daha ileri taşıyarak bu kategoride kulüp tarihinin en iyi derecesini imza attı.

(FOTOĞRAFLI)