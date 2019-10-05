TOFAŞ - Sigortam.net İTÜ Basketbol: 123-80

Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftayı mağlubiyetle kapatan iki ekibi karşı karşıya getiren maçta TOFAŞ, evinde Sigortam.net İTÜ Basketbol'u 123-80'lik skorla yenerek ilk galibiyetini aldı.

Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında TOFAŞ Basketbol Takımı, Sigortam.net İTÜ Basketbol’u ağırladı. TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadelede, bölgedeki yağmur yağışı nedeniyle 4’üncü dakikanın ilk saniyelerinde salonun elektrikleri kesildi. Yaşanan problemden dolayı karşılaşmaya bir süre ara verildi. Jeneratörlerin devreye girmesiyle 15 dakikalık aranın ardından maça devam edildi. İlk çeyrekte Lojeski ve Williams ikilisiyle etkili olan TOFAŞ, yakaladığı 9-0’lık seri ile skoru 20-8’e çekerken, üstünlüğünü korudu ve periyodu 31-16 önde kapattı.

İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren TOFAŞ, dış hücumlarda Barış Ermiş ve DJ White’ın ellerinden bulduğu sayılarla 13’üncü dakikada farkı 17’ye çıkardı: 37-20. Savunmada da sertliğiyle rakibine kolay atış şansı tanımayan Bursa temsilcisinin 17’nci dakikadaki 8-0’lık serisiyle fark bu kez 21’e çıktı: 45-24. Akabinde etkili hücum performansını bireysel yeteneklerle süsleyen TOFAŞ, soyunma odasına da 62-31’lik skor avantajıyla girdi.

Dönüşte bir kez daha seri yakalayan TOFAŞ, farkı da giderek açmaya başladı. 21’inci dakikayı 65-31’lik skorla önde geçen Bursa temsilcisi, başarılı grafiğini sürdürdü ve final çeyreğine 97-58’lik üstünlükle başladı. Bu çeyrekte TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, forma şansı bulamayan genç oyuncuları parkeye sürdü. Oyunun son bölümünü genç oyuncularıyla oynayan TOFAŞ, hücumda çarpıcı bir grafiğe imza atarak 123-80’lik skorla salondan galip ayrıldı.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Özge Şentürk

TOFAŞ: Tarik Phillip 9, Matthew Lojeski 7, Berkan Durmaz 13, Berk Uğurlu 8, Devin Williams 32, Barış Ermiş 11, Muhsin Yaşar 14, Muhaymin Mustafa 9, DJ White 13, Batın Tuna 5, Bora Satır 2, Berkan Aksu

SİGORTAM.NET İTÜ BASKETBOL: Cenk Akyol 8, Mehmet Yağmur 9, Cole Spencer Huff 9, Dwight Jacoby Coleby 13, Archie Lee Goodwin 18, Darrell Williams 13, Yunus Akçay 2, Ramazan Tekin 4, Kerem Gönlüm 4, Semih Say, Burak Selen





1.PERİYOT: 31-16

DEVRE: 62-31

3.PERİYOT: 97-58