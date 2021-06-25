2021-2022 Sezonu kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren TOFAŞ, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, geçtiğimiz sezon HDI Sigorta Afyon Belediyespor’da başarılı bir performans sergileyen Francisco “Pako” Cruz ile anlaşma sağladı. Meksika Milli Takımı forması da giyen Pako, 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi’nde 34.05’ dakika ortalamasıyla maç başı en fazla süren alan oyuncu; 19.5 sayı-3.8 ribaund-5.4 asist-1.2 top çalma ortalamalarıyla süre aldığı dakikalar içerisinde maç başı en fazla skor üreten oyuncu olmuştu. Pako Cruz ayrıca yüzde 43.8 üç sayı isabeti ortalamasıyla ligde en fazla üç sayılık basket kaydeden oyuncular listesinde de üçüncü sırada yer aldı.

1989 doğumlu ve 1.91 cm boyundaki tecrübeli oyuncu, point guard (1) ve shooting guard (2) pozisyonlarında görev yapmaktadır.

Pako Cruz kimdir?

3 Ekim 1989 doğumlu ve 1.91 cm boyundaki Pako Cruz, point guard (1) ve shooting guard (2) pozisyonlarında görev yapmaktadır.

Basketbola ülkesi Meksika’da başlayan Pako Cruz, 2007 yılında Amerika’nın New Orleans şehrinde gerçekleştirilen Adidas Basketbol Kampına katıldı. 2009-2010 Sezonunda Western Nebraska Community College’de oynayan Pako, 2010-2011 sezonu öncesinde Wyoming Üniversitesi’ne katılarak 2 sezon Amerikan Kolej Basketbol Ligi’nde (NCAA) Wyoming adına mücadele verdi.

2012-2013 Sezonu öncesinde ülkesine geri dönen Pako Cruz, 2 sezon Meksika’da oynadıktan sonra 2014-2015 sezonunda Arjantin deneyimi yaşadı. 2015-2016 Sezonu öncesinde Letonya’nın VEF Riga takımına dahil olarak ilk Avrupa deneyimini yaşayan başarılı oyuncu, VEF Riga sonrası üst üste 3 sezon İspanya Liga Endesa ekiplerinden Montakit Fuenlabrada forması giydi. İspanyol ekibindeki son sezonunda İspanya Ligi’nde 14.4 sayı-2.8 ribaund-2.8 asist ortalamayla oynayan Pako, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde de 13 sayı-2.4 ribaund-2.8 ortalamalarını sergiledi.

2019-2020 Sezonu öncesinde Litvanya’nın Rytas Vilnius takımına transfer olan Pako Cruz, Litvanya liginde 11.6 sayı-2.2 ribaund-2.6 asist; 7Days Eurocup’ta ise 12.7 sayı-2.3 ribaund-3 asist ortalamalarına imza attı.

2020-2021 Sezonu öncesinde ise ülkemize transfer olan Pako, HDI Sigorta Afyon Belediyespor forması altında kariyerinin en başarılı sezonlarından birini geçirdi. ING Basketbol Süper Ligi’nde 19.5 sayı (3PT: 43.8%, FT: 79.6%)-3.8 ribaund-5.4 asist-1.2 top çalma ortalamalarını sergileyen Pako Cruz, süre aldığı dakikalar içerisinde ligin maç başı en fazla skor üreten oyuncusu olurken, yüzde 43.8 üç sayı isabeti ortalamasıyla ligde en fazla üç sayılık basket kaydeden oyuncular listesinde de üçüncü sırada yer aldı.

2013 Yılından bu yana ülkesi Meksika A Milli Takımı’nda da forma giyen Pako Cruz, 2017 yılında bronz madalya kazandıkları FIBA Americup’ta 16.8 sayı-3 ribaund-3.2 asist ortalamasıyla organizasyonun en skorer dördüncü oyuncusu olmuştu. FIBA 2019 Dünya Kupası elemelerinde 5 maçta 20 sayı-4 ribaund-2.4 ortalamalarıyla mücadele eden Pako, son olarak FIBA 2020 AmeriCup elemelerinde 18 sayı-4.5 ribaund-4 asist-2 top çalma ortalamalarına imza atmıştı.