Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 8. haftasında sahasında OGM Ormanspor’u ağırlayacak. Yarın, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.30’da başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi 8. haftasında TOFAŞ, evinde OGM Ormanspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde 3 galibiyet-4 mağlubiyetle 6. sırada bulunan Mavi Yeşilliler, Galatasaray deplasmanında aldığı galibiyet sonrası ligde yoluna kazanarak devam etmeyi arzularken, Bursa ekibinde sakatlığı bulundan kaptan DJ White karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde geride kalan 7 haftada 3 galibiyet-4 mağlubiyeti bulunan bir diğer takım olan Korhan Aydanarığ idaresindeki OGM Ormanspor ise üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından geçen hafta sahasında Aliağa Petkimspor’a 90-106 mağlup olmuştu. Başkent temsilcisinde ABD’li oyunculardan Tu Holloway, 16.1 sayı-4.7 asist-2.2 ribaund ile takımın en skorer ismi konumunda.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 18 Kasım Çarşamba günü ise FIBA Basketball Champions League B Grubu 3. Hafta maçında Fransız temsilcisi JDA Dijon’u konuk edecek.

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