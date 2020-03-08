Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 22. haftasında sahasında Afyon Belediyespor’u ağırlıyor. Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.30’da başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi 22. haftasında TOFAŞ, evinde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor’u konuk edecek. Hafta içinde 7Days Eurocup’ta MoraBanc Andorra’yı mağlup etmeyi başaran; ligde de 14 galibiyet-7 mağlubiyetle (averajla) 5. sırada yer alan Mavi Yeşilliler, taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedeflerken, Bursa ekibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde 7 galibiyet-13 mağlubiyetle 14. sırada bulunan Afyon ekibi, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko ile sahasında oynadığı maçı 62-64 kaybetse de yapılan itirazlar sonucu karşılaşmada kural hatası yapıldığı tespit edilerek maçın ileri bir tarihte tekrar oynanmasına karar verildi. TOFAŞ, Afyon Belediyespor ile ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçı ise 73-84 kazanmıştı.

Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.30’da başlayacak. Mücadeleyi Mehmet Keseratar, Semih Vural, Ayşenur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

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