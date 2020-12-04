TOFAŞ, Gaziantep deplasmanında

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 11. haftasında deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.30’da başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi 11. haftasında TOFAŞ, Empera Halı Gaziantep Basketbol’a konuk oluyor. Ligde 5 galibiyet-5 mağlubiyet ile 4. sırada bulunan Bursa ekibi, Gaziantep deplasmanından da galibiyetle dönerek çıkışını sürdürmeyi hedeflerken, Mavi Yeşillilerde sakatlığı bulunan kaptan DJ White bu karşılaşmada forma giymeyecek. Ligde geride kalan 10 haftada 3 galibiyet-5 mağlubiyet alan Gaziantep Basketbol, 2 maç eksiğiyle 15. sırada yer alırken, oynadığı son 3 maçı kaybeden Nenad Markovic idaresindeki Kırmızı Siyahlılarda 17.5 sayı-11.5 ribaund ortalamasıyla oynayan Mouhammadou Jaiteh takımın en skorer oyuncusu konumunda.

Karataş Şahinbey Spor Salonu’nda yarın oynanacak maç saat 17.30’da başlayacak.

FOTOĞRAFLI