TOFAŞ-Gaziantep Basketbol maç sonucu: 90-91

Bu yıl 21’incisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda Gaziantep Basketbol ile TOFAŞ karşı karşıya geldi. TOFAŞ Spor Salonu’ndaki günün ikinci karşılaşmasının ilk çeyreğini 22-14 önde bitiren Gaziantep Basketbol, ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 37-28 önde girdi.

Gaziantep ekibi, üçüncü çeyrekte 63-52’lik skorla farkı çift hanelerde tutmayı başarsa da son periyotta iyi performansla geri dönüşe imza atan TOFAŞ, 26 sayı üreterek skoru 78-78’e getirdi ve maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatmalarda Gaziantep Basketbol rakibine tekrar üstünlük sağladı ve salondan 91-90 galip ayrıldı.

Turnuvanın ikinci gününde saat 16.00’da Fenerbahçe Beko, Türk Telekom ile; saat 19.00 ise TOFAŞ, Galatasaray NEF ile karşı karşıya gelecek. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak hazırlık turnuvasının günlük bilet satışları salon gişesinden gerçekleştirilirken, karşılaşmalar aynı zamanda Tofaş Spor Kulübü Youtube sayfasından da canlı olarak ekranlara gelecek.