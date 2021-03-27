TOFAŞ - Gaziantep Basketbol maç sonucu: 84-72

Mücadeleye Berk ve Berkan’ın sayılarıyla başlayan TOFAŞ, pota altı üstünlüğü ile kısa sürede farkı açarak 5'inci dakikayı 16-10 önde geçti. Marko Tomas’ın sayılarıyla direnç gösteren konuk ekip, skoru 18-14’e getirse de; kalan bölümlerde yabancılarından da skor katkısı alan Bursa ekibi, ilk periyodu 27-21 üstün tamamladı.

İkinci periyotta karşılıklı sayılar görülmesine karşın, 14'üncü dakikada vites artıran TOFAŞ, farkı da çift hanelere taşıdı: 36-26. Zubcic’ın dış atış isabeti ve Berkan’ın smaç basketiyle ritim bulan Bursa ekibi, skoru 41-28’e çekti. Bursa ekibi kalan bölümlerde farkı korudu ve soyunma odasına 49-36 önde gitti.

Oldukça skorer geçen ilk yarının ardından, takımlar 3'üncü periyotta savunmalarına ağırlık verdi. Phillip ve Zubcic ile turnike basketleri bulan Bursa temsilcisi, 23'üncü dakika içerisinde farkı 15’e çıkardı: 56-41. Bu bölümde iki ekibin de karşılıklı sayıları sonrası, skor avantajını sürdüren TOFAŞ, final periyoduna 62-50 üstün başladı.

Akoon Purcell’in üst üste sayılarıyla rahatlayan TOFAŞ, hücumdaki üretkenliğine Berk ve Christon ile devam etti. Alihan’ın turnike basketi sonrası, 33'üncü dakika içerisinde fark 21 sayıya çıktı: 73-52. Bu bölümde Gaziantep temsilcisi direnç gösterse de, skor avantajını sürdüren TOFAŞ, karşılaşmayı 84-72 kazandı.

Bu sonucun ardından Bursa ekibi, ligdeki 16'ncı galibiyetini elde ederken; Gaziantep Basketbol ise 13'üncü mağlubiyetini aldı.

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil

TOFAŞ: Tomislav Zubcic 13, Berkan Durmaz 7, Berk Uğurlu 14, Jeremy Simmons 10, Tarik Phillip 9, De Vaughn Akoon Purcell 11, Semaj Christon 8, Alihan Demir 4, Muhsin Yaşar 8

EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL: Rashard Kelly 15, Mouhammadou Jaiteh 15, Kenneth Hayes 13, Marko Tomas 7, Can Uğur Öğüt 9, Alp Karahan 3, İsmail Cem Ulusoy 4, Orhan Aydın Hacıyeva 2, Muhammed Doğan Şenli 4

1'İNCİ PERİYOT: 27-21

İLK YARI: 49-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-50

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)