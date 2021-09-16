TOFAŞ-Galatasaray NEF maç sonucu: 88-78

Turnuvaya uzatmada kaybedilen Gaziantep Basketbol mağlubiyetiyle başlayan TOFAŞ, günün ikinci maçında Galatasaray NEF ile karşı karşıya geldi. Maça Berk Uğurlu, Pako Cruz, Elgin Cook, Tomislav Zubcic, Muhsin Yaşar beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Tomislav Zubcic’in üçlüğüyle buldu. Bursa temsilcisi, 5. dakikayı 9-7 geride geçerken, ilk periyot 19-19 eşitlikle sonuçlandı. İkinci periyodun ilk dakikaları karşılıklı sayılara sahne olurken TOFAŞ Basketbol Takımı, soyunma odasına 42-44 üstün girdi.

Üçüncü çeyreğin başında Berk Uğurlu’nun elinden sayılar bulan Mavi Yeşilli takım, son periyoda 59-68 önde başladı. Dördüncü periyodun başında Yiğit Arslan’ın basketleriyle fark 13’e (59-72) çıkarken, kalan sürede farkın erimesine izin vermeyen TOFAŞ, Muhsin Yaşar, Pako Cruz, Berk Uğurlu ve Elgin Cook’un basketleriyle parkeden 78-88 galip ayrıldı. Galatasaray NEF karşısında 24 sayı-6 ribaund-5 asist ile oynayan Pako Cruz parkenin en skorer ismi olurken; Muhsin Yaşar 13 sayı; Berk Uğurlu ve Yiğit Arslan 11’er sayı kaybetti.

Turnuvanın üçüncü gününde TOFAŞ Basketbol Takımı’nın maçı bulunmazken, 17 Eylül Cuma günü yapılacak maçların ilki saat 16.00 Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak. Günün ikinci maçında ise saat 19.00’da Gaziantep Basketbol ile Galatasaray NEF karşılaşacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda düzenlenen hazırlık turnuvasının günlük bilet satışları salon gişesinden gerçekleştirilirken, karşılaşmalar aynı zamanda Tofaş Spor Kulübü Youtube sayfasından da canlı olarak ekranlara geliyor.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)