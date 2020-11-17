TOFAŞ, Dijon karşısında galibiyet peşinde

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki ilk maçında Yunanistan ekiplerinden Keravnos karşısında 74-84 kazanan TOFAŞ, ikinci maçında ise Bursa’da Çek Cumhuriyeti temsilcisi ERA Nymburk’a uzatma sonunda 93-96 mağlup olmuştu. Bursa temsilcisi Fransa ekiplerinden Dijon Basket’e konuk olacak. Bu akşam (18 Kasım Çarşamba) 20.00’da başlayacak olan kritik maçı basketbolseverler Tivibuspor ekranlarından takip edebilecek. Temsilcimiz, galip gelmesi hâlinde grupta ikinci galibiyetini almış olacak ve rakibine de ilk mağlubiyetini yaşatarak grupta ikinci sıraya yükselebilecek. Grubun diğer maçında Nymburk ile Keravons karşı karşıya gelecek.

Dijon basket ilk maçında Nymburk’u 85-61, Keravnos’u ise uzatma sonunda 91-79 mağlup etmeyi başarmıştı.

İlk iki karşılaşmada TOFAŞ’ta DeVaughn Akoon-Purcell 21.0 sayı – 1.5 asist – 8.0 ribaund ortalamalarıyla temsilcimizin en etkili ismi olmuştu. Berk Uğurlu ise 14.0 sayı – 8.0 asist – 2.5 ribaund ortalamalarıyla katkı verdi. Nuni Omot bu iki maç sonunda 12.5 sayı – 1.0 asist ve 3.0 ribaund ortalamalarıyla mücadele etmişti. Temsilcimizde sakatlığı nedeniyle bu maçta oynayamayacak DJ White ise turnuvadaki ilk maçını 17 sayıyla tamamlamıştı.

Dijon’da Axel-Julien, ilk iki maç sonunda 18.5 sayı – 4.5 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarıyla mücadele eden takımın en etkili ismi oldu. Fransız ekibinde Chase-Simon ise 15.0 sayı – 2.0 asist – 3.5 ribaund ortalamalarına imza attı.

Basketbol Süper Ligi’nde TOFAŞ bu sezon 8. hafta sonunda 4 galibiyet – 4 mağlubiyet ile 5. sırada yer alıyor. Bursa ekibinde uzun yıllar sonra Orhun Ene ile yollar ayrılmış ve Hakan Demir koçluk görevine getirilmişti. TOFAŞ ligdeki son maçında OGM Ormanspor’u 99-82 mağlup etmişti.

Dijon ise ligde 6 maç sonunda 5 galibiyet – 1 mağlubiyet ile 3. sırada yer alıyor. Fransız ekibi son maçında Monaco’ya 70-62 mağlup olmuş ve ligdeki ilk yenilgisini yaşamıştı.





TOFAŞ’ta bu kritik karşılaşmada DJ White, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.





TAKIM İSTATİSTİKLERİ (TOFAŞ VS. DIJON BASKET)

Atılan Sayı: 88.5 – 85

Yenen Sayı: 88 – 70

Ribaund: 39-40

Asist: 23-16

Top Çalma: 11-10

Blok: 4-6

2 Sayılık Atış Yüzdesi: %54,8 – %62,7

3 Sayılık Atış Yüzdesi: %33,3- %35,6

Serbest Atış Yüzdesi: %75 – %52,9





(Eurohoops)