TOFAŞ, DeVaughn Akoon-Purcell’i transfer etti

TOFAŞ Basketbol Takımı, ABD’li forvet DeVaughn Akoon-Purcell ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Trinidad ve Tobago asıllı DeVaughn Akoon-Purcell’in kadroya dahil edildiği belirtildi.

Akoon-Purcell, geçen sezon NBA G-League’de Oklahoma City Blue formasıyla 41 maçta 17,8 sayı, 6,7 ribaunt, 1,9 asist ve 1,3 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

ABD’li forvet, bu sezon başında ise kısa süreli sözleşme imzaladığı Danimarka ekibi Bakken Bears’ı, 15,5 sayı, 3,5 ribaunt, 3 asist ortalamalarıyla elemelerden çıkmasına katkıda bulunarak FIBA Şampiyonlar Ligi’ne taşıdı.