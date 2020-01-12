TOFAŞ - Bursaspor maç sonucu: 109-59

Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor’u 50 sayı farkla 109-59 yendi.

Karşılaşmaya özellikle hücumda çok hızlı başlayan TOFAŞ, savunmada da rakibini top kayıplarına zorlayınca 4. dakikada 11-2’lik üstünlük yakaladı. Frutti Extra Bursaspor, Perry Jones ve Ender Arslan’ın içeriye kat ederek bulduğu sayılarla 8. dakikada skoru eşitleyerek (13-13) oyuna tutunmaya çalışsa da yeni transfer Brown’un dış isabetleri ve asistleriyle tekrar canlanan ev sahibi TOFAŞ, yakaladığı 11-0’lık seriyle çeyreği 24-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Berkan Durmaz ve Barış Ermiş ile sayılar bularak seriyi 15-0’a çıkaran TOFAŞ, Muhsin Yaşar’ın da pota altını domine etmesiyle 13. dakikada skoru 32-19’a getirdi. Yaklaşık 4 dakika boyunca başarılı isabet bulamayan yeşil-beyazlılar karşısında rahat bir oyun sergileyerek tekrar 16-0’lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 19. dakikada farkı 30’a çıkardığı (53-23) çeyrekte iyi oyunu sürdürdü ve soyunma odasına 57-25’lik skorla önde gitti.

Üçüncü çeyrekte açılan farkın rahatlığını kontrollü oyunla sürdüren TOFAŞ, neredeyse parkeye çıkan tüm oyunculardan katkı alınca 25. dakikada fark açılmaya devam etti: 66-30. Maçın Frutti Extra Bursaspor açısından tamamen koptuğu çeyrekte ev sahibi ekip skoru 75-37’e getirdi ve final periyotuna ciddi bir farkla girdi.

Son çeyrekte farkla beraber genç oyunculara da şans tanıyan TOFAŞ, maçtan 109-59 galip ayrıldı.