ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun bitimine 6 hafta kala, Play-Off çekişmesi ve küme düşmeden kurtulma çabası çekişmenin tozunu artırırken hakem kararları da bir o kadar tansiyonu yükseltti. Ligin 24.haftası adeta takımların hakem kararlarına isyanlarıyla ayyuka çıktı.

Şutu atarken çizgi ihlali yok!

İlki; TOFAŞ-Beşiktaş maçında yaşandı. Siyah-Beyazlılar, Ercan Osmani'yle bulduğu son saniye basketiyle galibiyet kazanmışken, hakemler pozisyonu tekrar sisteminden izleme kararı aldı. Ve Osmani'nin şut atmadan önce ayağının çizgiye bastığı kararı verildi. Ancak en büyük sıkıntı; Osmani'nin şut attığı sırada ayağı çizgide değildi ve süre içerisinde sayıyı bulmuştu. Yani Ercan Osmani, çizgi ihlalinini şut pozisyonunu henüz almadan yapmıştı. Buna rağmen hakemler oyunu durdurmamış ve Beşiktaşlı oyuncu kendine yeni pozisyon yaratarak şutu bulmuştu. İşte buna istinaden Beşiktaş, Türkiye Basketbol Federasyonu'na kural hatası itirazı yaptı. Şimdi iki taraf da federasyonun vereceği kararı bekliyor.

NE OLMUŞTU!

Mücadelenin bitimine 3.5 saniye kala hücum eden Beşiktaş, Ercan Osmani'nin dış atış isabetiyle skoru 88-89'a getirdi. Sürenin de sona ermesiyle, Siyah-Beyazlı oyuncular ve teknik heyet parkede büyük sevinç yaşarken; mücadelenin hakemleri son pozisyonu yeniden izleme kararı aldı. Görüntülerden Osmani'nin şut atmadan önce yan çizgiye bastığı belirlenirken, basket iptal edildi ve hücum hakkı Tofaş'a geçti. Bitime 1 saniye kala faul hakkı kazanan Bursa ekibi Christon'ın bir atışından yararlanmasının ardından zorlu randevu 89-86 kazandı.

Beşiktaş ne dedi?

Beşiktaş maç sonunda 'kural hatası' sebebiyle hemen itirazda bulundu. Siyah-Beyazlılar, federasyona yapılan başvurunun "Maçın baş hakemi, maç saatinin sıfırlanması anında basketbolcumuz Ercan Osmani´nin atmış olduğu üç sayılık basketi ’Anlık Tekrar Sistemi'nde izlemiş ve kuralların kendisine tanımadığı bir yetkiyi kullanarak Osmani'nin basketini geçersiz sayarak açık bir kural hatasına sebebiyet vermiştir" itirazıyla yapıldığını açıkladı.

TOFAŞ ne dedi?

"Karşılaşmanın hakemleri 'Anlık Tekrar Sistemi'nde görüntülerin izlenmesi sonrası şutu atan oyuncunun ‘saha dışı ihlalini' tespit ederek kararlarını uygulamıştır" diyen TOFAŞ, 2018'de Akatlar'da oynanan Beşiktaş-TOFAŞ maçına atıfta bulunarak açıklama yaptı. O sezonki mücadelede, Beşiktaş, TOFAŞ’ın sayı bulduğu hücumunda 24 saniyesinin dolduğu yönünde itiraz etmişti. Coach Orhun Ene de hakemlerin yanına giderek, sürenin dolduğunu ve basketin geçerli olmadığını söylemişti.

Büyükçekmece: 'Yorumsuz'

Kural ihlaliyle ilgili açıklamalar yapılırken bir isyan da Büyükçekmece'den geldi. Önceki gün İstanbul'da oynanan maçta Büyükçekmece, Bursaspor'u ağırlamıştı. Büyükçekmece evinde rakibine 73-68 kaybetti. Ancak bir pozisyonda verilmeyen faul kararı adeta Büyükçekmece ekibine saç baş yoldurdu. 3 sayı geride olan (71-68) Büyükçekmece'nin hücumunda Carvel Anderson 3'lük attı. ABD'li oyun kurucu şut attığı sırada eline darbe almasına rağmen hakemler faulü çalmadı. Büyükçekmece karşılaşma sonunda o pozisyonun videosunu 'Yorumsuz' mesajıyla resmi sosyal medya adresinden yayınladı.



