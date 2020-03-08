TOFAŞ Basketbol U17 Genç Takımı, Bursa birincisi oldu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TOFAŞ Basketbol U17 Genç Takımı, Bursa U18 Erkekler Yerel Ligi’nde şampiyonu belirleyecek son maçta Yeşimspor’u 93-90 mağlup etti. İl birincisi olan gençler, Bursa’yı Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı.

Bursa U18 Erkekler Yerel Ligi’nde şampiyon belli oldu. Ligin son maçında Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda Yeşimspor ile karşı karşıya gelen Abdullah Vardar idaresindeki TOFAŞ U17 Genç Takımı, çekişmeli karşılaşmayı 93-90 kazanarak İl Birincisi oldu. Berke Büyüktuncel’in 20 sayı-11 ribaund; Batın Tuna’nın 20 sayı-10 ribaund ile double-double yaptığı maçta Hamza Çelik 14 sayı; Ege Peksarı ve Baran Yurduşen 13’er sayı; Egemen Usta 9 sayı ve Ali Taşkın 4 sayıyla skora katkı verdi.

Bursa U18 Erkekler Yerel Ligi’nde 2019-2020 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan TOFAŞ, bu başarısıyla 11-17 Mayıs 2020 tarihleri arasında Sivas’ta düzenlenecek U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

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