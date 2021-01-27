TOFAŞ - Aliağa Petkimspor maç sonucu: 88-80

ING Basketbol Süper Ligi’nde 12'nci hafta erteleme maçında TOFAŞ, Aliağa Petkimspor’u ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan mücadele karşılıklı basketlerle başladı. Maçın ilk bölümlerinde Dj White ile etkili olan Bursa ekibi, 5'inci dakikayı 11-7 önde geçti. Televizyon molası sonrası iyi dönen İzmir temsilcisi, Ray ve Zach’in basketleriyle geriden gelerek, skoru 11-13’e çekti. Periyodun son saniyesinde Wimbush’un smaç basketiyle Aliağa Petkimspor, bu bölümü 20-22 üstün bitirdi.

İkinci periyotta Christon ile pota altını etkili kullanmaya başlayan TOFAŞ, Phillip’in basket-faul ile gelen sayılarının ardından 14'üncü dakikaya girilirken farkı 8’e çıkardı: 36-28. Devamında Berkan Durmaz’ın smaç basketiyle fark çift hanelere yükseldi. Wimbush’ın sayılarıyla hareketlenen İzmir ekibi, Ray ve Zack’in basketleriyle oyunda kaldı. Son dakikalarda savunmadaki hatalarına karşın TOFAŞ, soyunma odasına 44-40’lık skor avantajıyla gitti.

Dönüşte başa baş bir mücadele ortaya koyulurken, üstünlük sürekli olarak el değiştirdi. Canberk ve Ray’den gelen dış atış isabetleriyle İzmir temsilcisi, skoru 46-48’e getirdi. Dengede geçen dakikaların ardından periyodun sonlarına doğru savunma dilediği ritmi yakalayamayan TOFAŞ, takım faullerini de erken doldurunca, konuk ekip serbest atış şanslarını değerlendirdi: 58-62. Final periyoduna 62-64 Aliağa Petkimspor üstünlüğü ile geçildi.

Final periyoduna Christon’ın dış atış isabetiyle başlayan TOFAŞ, savunmasını da sertleştirdi. Pota altında daha mücadeleci görüntü çizen Bursa ekibi, Dj White-Christon ikilisinin de skor yükünü sırtlamasıyla 10-0’lık seri yakaladı: 72-64. Wimbush ile direnç gösteren konuk ekip, 34'üncü dakikada skoru 72-70’e getirse de, Bursa temsilcisi Phillip’in dış atış isabetiyle nefes aldı.

Christon ve Phillip’in oyunuyla farkı yeniden açan TOFAŞ, parkeden 88-80’lik galibiyetle ayrıldı.

TOFAŞ Basketbol Takımı’nda, Afyon Belediyespor karşılaşmasında aldığı darbeler sonucu sakatlanan ve sağ elinde kırık tespit edilen Tomislav Zubcic, forma giyemedi.

Bu sonucun ardından TOFAŞ ligdeki 10'uncu galibiyetini elde ederken, Aliağa Petkimspor ise 11'inci kez mağlup oldu.

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Alper Özgök

TOFAŞ: Berkan Durmaz 7, Berk Uğurlu 7, Dj White 19, Jeremy Simmons 2, Tarik Phillip 27, Semaj Christon 23, De Vaughn Akoon Purcell 3, Muhsin Yaşar

ALİAĞA PETKİMSPOR: Kendrick John Ray 14, Sarunas Vasiliauskas 11, Stephen George Zack 15, Canberk Kuş 3, Ian Hummer 11, Thomas Wimbush 24, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 2, Boran Güler

1'İNCİ PERİYOT: 20-22

DEVRE: 44-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-64

DHA