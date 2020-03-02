TOFAŞ - Saint Joseph: 3-1

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

TOFAŞ Erkek Voleybol Takımı, Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu 21. haftasında sahasında Saint Joseph’i 25-21, 25-18, 21-25 ve 25-22’lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu 21. hafta mücadelesinde TOFAŞ, evinde Saint Joseph ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iki takım oyuncuları da Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen askerlerimiz anısına “Türkiye’m Başınız Sağolsun” pankartıyla çıkarken, maçın başında şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan maçın ilk setinde teknik molaya 12-9 önde giren Mavi Yeşilliler, setin sonunda da üstünlüğü korudu ve 25-21’lik set sonucuyla 1-0 öne geçti. İkinci sette de geriden gelerek teknik molayı 12-9 önde geçen ev sahibi takım, bu seti de 25-18 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti 21-25 alan Saint Joseph karşısında dördüncü sette iyi bir oyun sergileyen Bursa ekibi, seti 25-22 maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

TOFAŞ Erkek Voleybol Takımı, ligin son haftasında 8 Mart Pazar günü deplasmanda Jeopark Kula Belediye’ye konuk olacak. Manisa Kula Spor Salonu’nda oynanacak 22. hafta mücadelesi saat 14.00’de başlayacak.

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