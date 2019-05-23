TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan maçının ardından

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Play-Off Çeyrek Final ilk maçında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Beşiktaş Sompo Japan’i 102-76’lık skorla yenerek saha avantajını korudu. Karşılaşma sonrasında her iki takım başantrenörleri ve oyuncuları mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, sadece bir maç kazandıklarını ve serinin devam ettiğini dile getirdi. Play-Off’ta günün yaşanıldığını ve sonraki günden itibaren diğer maça konsantre olunduğunu kaydeden deneyimli çalıştırıcı, oyuna dair ise “Beşiktaş iyi bir takım, iyi baskı yapıyorlar. Oyun düzenini iyi bozuyorlar fakat üçüncü periyotta oyuncularımızın ortaya koyduğu direncinden memnunum. İki guardımız 20 asist yaptı. Bu bizim için önemli. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanacağız. Serinin sonucu belli değil ama bir adım öndeyiz. Bu avantajı kullanmak istiyorsak aynı mücadeleyi deplasmanda da ortaya koymamız lazım. Travis ve Mejia’dan hücumda rakibi açmak için daha insiyatif almalarını istedik, Barış’ın de 10 asisti önemli. Yiğit ve Elegar’ın yine çok önemli katkısı var. Neticede bir maç, bunları ne kadar çabuk unutursak, sonraki maça daha iyi konsantre oluruz. İnşallah kısalarımız aynı agresifliği, deplasmanda da gösterir. İşimiz daha bitmedi” dedi.

TRAVIS TRICE: ŞOV KATTIĞIMIZ BİR MAÇ OLDU

Maçı 17 sayı ile tamamlayan TOFAŞ’ın başarılı oyuncusu Travis Trice ise, “Takım halinde çok iyi mücadele ettik ve çok iyi bir galibiyet elde ettik. Maçın başından itibaren sonuna kadar iyi mücadele edip, iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Bu skorboard’a da yansıdı, farkı ortaya çıkardı. Biraz da şov kattığımız bir maç oldu. Kötü oynadığımız son birkaç maçtan sonra bu geri dönüşümüz lig için güzel bir mesaj. Elegar ve Mejia çok iyi mücadele etti” diye konuştu.

DUSKO IVANOVIC: İKİ MAÇI KAZANACAĞIMIZA İNANMALIYIZ

Seride 1-0 geriye düşen Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic ise, TOFAŞ’ı tebrik ederek başladığı sözlerinde ilk iki çeyrek oynadıklarını ancak sonrasında savaşmayı bıraktıklarını dile getirdi. Ritimlerini kaybettiklerine işaret eden deneyimli çalıştırıcı, “Maçın içerisinde benim için önemli olan, maça inanmadığımız anlardı. Benin için en kötü anlar buydu. Bazı şeyleri değiştirip iki maçı da kazanabiliriz. Bunun için savaşacağız. Daha önemlisi, kazanmak için inanmamız gerekiyor. Sadece bir maç kaybettik, bundan sonraki iki maçı kazanmamız gerekiyor ama öncelikle bu iki maçı kazanacağımıza inanmalıyız” ifadelerini kullandı.

ÖMER UTKU AL: İSTEDİĞİMİZ HİÇBİR ŞEYİ YAPAMADIK

Beşiktaş Sompo Japan’in genç oyuncularından Ömer Utku Al ise, “Bugün ilk yarıda bazı anlar dışında istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Çalıştığımız çoğu şeyi gerçekleştiremedik. Aldığımız erken faullerden dolayı savunma sertliğimiz düştü. İkinci maça daha iyi hazırlanmamız lazım” şeklinde konuştu.

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