TOF faaliyetleri için koronavirüs taahhütnamesi şartı

Türkiye Okçuluk Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın uyarıları kapsamında federasyonun Kovid-19 protokolü çerçevesinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

31 Ağustos 2020, Pazartesi 19:53 Son Güncelleme:
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TOF faaliyetleri için koronavirüs taahhütnamesi şartı

Türkiye Okçuluk Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın uyarıları kapsamında federasyonun Kovid-19 protokolü çerçevesinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020 faaliyet programında yer alan her türlü etkinliğe katılacak sporcu ve antrenörlerin Türkiye Okçuluk Federasyonu Kovid-19 Taahhütnamesi’ni doldurması gerekiyor.

Bu taahhütnameyi kendi adına doldurmamış sporcu ve antrenörlerin federasyonun faaliyetlerinde yer almasına izin verilmeyecek. Ayrıca tüm antrenörlerin kulüp ve iletişim bilgilerini de güncellemeleri istendi.

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