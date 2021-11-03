TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu: Yoğun bir şekilde çalışacağız

Türkiye Okçuluk Federasyonunun yeni dönem ilk yönetim kurulu toplantısı, Abdullah Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Hüsnü Kocaoğlu ile Rüstem Dindarol başkan vekilliklerine getirilirken, milli takımlar ise doğrudan Başkan Topaloğlu’na bağlandı.

Topaloğlu, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Genel kurulumuzun ardından ilk yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirerek, görev dağılımı ve kurulları oluşturduk. Şimdiden 2024 Paris Olimpiyatları’nın hazırlıklarına başladık. Okçuluk ailesi olarak dünya okçuluğuyla yakın iş birliği yürüteceğiz. Son yıllardaki başarımızın sorumluluğunu da üstlenerek, ülkemizi daha iyi yerlerde temsil etmek için yoğun bir şekilde çalışacağız. Okçuluk ailesi olarak yakaladığımız iyi sinerjiyi sürdürmek istiyoruz." (AA)