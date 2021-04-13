TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu: Rüzgar dereceleri sonuçları değiştirdi

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Antalya’da 7-11 Nisan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında düzenlenen organizasyona ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Dünyanın Kovid-19 ile mücadele ettiği kritik dönemde 30’u aşkın ülkeden yaklaşık 300 sporcuyu Antalya’da ağırladıklarını aktaran Topaloğlu, "Çok önemli bir Avrupa Grand Prix Yarışması’nı sona erdirdik. Yarışma gerçekten bu şartlar altında olabileceğinin en iyisiydi. Çok güzel organizasyon oldu." dedi.

Topaloğlu, katılımcı ülkelerin kafilelerini mutlu şekilde ülkelerine uğurladıklarını ifade etti.

"Önemli olan Türkiye’nin okçuluktaki bu saygın yerini korumak"

Yarışmanın en önemli tarafının yakında yapılacak olan olimpiyat kota yarışmalarına hazırlık olduğunu vurgulayan Topaloğlu, şöyle konuştu:

"Yine 30 Mayıs-6 Haziran döneminde bu sahada yarışmamız daha olacak. O yarışma, Avrupa Şampiyonası. O da aynı zamanda olimpiyat kota yarışması olacak. Bu tarihlerde yine çok fazla ülkeden çok sayıda sporcuyu misafir edeceğiz. Olimpiyat kota mücadelesini burada yapacağız. Önemli olan Türkiye’nin okçuluktaki bu saygın yerini korumak, daha yukarılara taşımak. Kendi ülkemiz adına, kendi sahamızda önemli başarıya imza atacağımızı düşünüyorum."

Topaloğlu, Türk sporcuların organizasyonda kürsüde yer alamamasını çok önemsemediklerini, kota yarışmasına odaklandıklarını kaydetti.

"Rüzgar dereceleri sonuçları değiştirdi"

Okçuluk 2021 Avrupa Grand Prix 2. Ayak Yarışması sırasında rüzgarın etkili olmasına değinen Topaloğlu, şöyle devam etti:

"Rüzgarın çok ciddi etkileri oldu. Birinci sıradaki sporcu sonuncu oldu, sonuncu sıradaki birinci oldu. Sporcular şiddetli rüzgara maruz kaldı. 8 Nisan’daki sıralama atışlarını birinci sırada bitiren Mete Gazoz, bu derecesiyle iki turu bay geçti ve 10 Nisan’daki son 16 turunda, rüzgarın şiddetiyle beklenmedik bir sonuçla organizasyona veda etmiş oldu. Daha birçok favori gösterilen sporcu derece yapamadı. Rüzgar dereceleri, sonuçları değiştirdi. Bugüne kadar hiç madalyası olmayan sporcular madalya kazanmış oldu. Rüzgar olduğu zaman şans faktörü öne çıkar. O şans faktörü burada da aynı şekilde öne çıktı."

Topaloğlu, bu durumun mazeret olarak öne sürülemeyeceğini belirterek, derece alan tüm sporcuları kutladı.