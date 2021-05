Todd Sitrin espor planlarından bahsetti

Electronic Arts Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Rekabetçi Oyun Genel Müdürü Todd Sitrin, Apex Legends’ın espor kolunda yükselişe geçmeye hazırlanıyor. Sitrin, geçtiğimi hafta The Esports Observer ile yaptığı röportajda şirketin 2021 senesi ve sonrası için uzun vadeli espor planlarından bahsetti.

Apex Legends espor sahnesi için nasıl planlarının olduğunu anlatmanın yanı sıra Electronic Arts’ın espor ve rekabetçi oyunlara olan bakış açısından da bahsetti. EA, geleneksel formattan uzaklaşarak ve tabuların dışına çıkarak espor kitlesinin dikkatini çekmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz haftalar da EA Yatırımcı İlişkileri Başkan Yardımcısı Chris Evenden, geçtiğimiz senenin mali verilerini paylaşarak şirketin önümüzdeki sene de organik kitlesini geliştirmeyi hedeflediğini söyledi. Bu plan içerisinde Apex Legends Mobile’ın da çıkmasıyla 2022 senesine kadar organik kitlede büyü bir büyüme elde etmek hedefleniyor.

EA, geçtiğimiz hafta Apex Legends Global Series Championship Finals’ın ödül havuzunu 1 milyon dolara yükseltmek gibi dikkat çeken bir açıklamayla dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı. Bundan öncesinde oyunun Nisan ayında 100 milyon oyuncuya ulaşması ve ALGS Winter Curcuit Playoff’larının oyuncu ve resmi yayınlar arasında yüksek bir izlenme sayısı elde etmesinin bu kararlarda etkisinin olduğu düşünülüyor.

Sitrin, EA'in Apex Legends için Call of Duty League veya League of Legends'a benzer bir franchise modeli düşünüp düşünmediği sorulduğunda EA’in bu ligleri yakından takip ettiğini ancak şirketin henüz böyle bir girişim planının olmadığını söyledi. Her ne kadar pek çok organizasyon, koronavirüs salgınını büyük espor etkinlikleri düzenlemek için iyi bir fırsat olarak görse de EA’in bu sene içerisinde yeni bir büyük etkinlik düzenlemeyi planlamadığı söylendi.

Sitrin son olarak mobil oyunların EA için önem taşıdığını belirterek Apex Legends Mobile’ın, şirketi gelecek planlarında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Hürriyet