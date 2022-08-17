UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, yarın sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Royal Antwerp'in tecrübeli oyuncusu Toby Alderweireld açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'in zor bir takım olduğunu belirten Alderweireld, "Zor bir maç olacak. Gruplara kalmak adına zor bir eşleşme oldu. Başakşehir İyi bir takım. En iyi seviyede performansımızı verip en iyi sonucu almaya çalışacağız" dedi.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER ALDIM"

Alderweireld kariyerinde daha önce Türk takımlarından teklifler aldığını belirterek, "Evet, Türkiye'den bazı teklifler aldım. Kariyerinizde tek kararları her zaman siz veremezsiniz. Çok büyük takımlarda oynadım. Ailem çok mutluydu. Türkiye'de oynayamadım ama yarın oynayacağım. Ama bu benim kendimi yarın gösterebilmem için motivasyon olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

DHA



