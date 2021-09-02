TMPF Başkanı Veli Ozan Çakır: Türkiye ekol ülkelerden biri oldu

Çakır, modern pentatlon branşında yapılan yatırımlar, elde edilen başarılar ve hedeflere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Modern pentatlonun 5 farklı disiplinden (atıcılık, eskrim, koşu, yüzme, binicilik) oluştuğuna dikkati çekerek, "Modern pentatlon, farklı kas gruplarını çalıştıran, farklı hazırlıkları gerektiren 5 branştan oluştuğu için bilimsel esaslara göre yapılması çok önem taşıyor. Biz de federasyon olarak bugüne kadar ihmal edilen noktalarda müdahil oluyoruz ve katkıda bulunuyoruz. Özellikle sporcularımızı olimpik kategoride yer alan beşli disipline daha iyi hazırlamak için elimizden gelen desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerle iş birliği yaptıklarını, Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile protokoller imzaladıklarını, İnönü Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nin Spor Bilimleri Fakülteleri’ndeki antrenörlük bölümlerinde "Modern Pentatlon Uzmanlık Ana Dalı" açılmasına yönelik adımlar atılmasını sağladıklarını dile getiren Çakır, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü "Yetenek Taraması Programı"ndan da çok faydalandıklarını anlattı.

Biathle ve triathle müsabakaları altyapının gelişimi için destek

Çakır, modern pentatlonun alt yarış kategorilerine katılımın genç sporcular için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Biathle ve triathle müsabakalarının özellikle 15 yaş altı sporculara deneyim kazandırdığına dikkati çeken Çakır, "Bu müsabakalar, kendi yaş gruplarıyla Dünya Şampiyonası formatında yarışabilecekleri tek alan. Dolayısıyla biz de bu müsabakalara önem veriyoruz." diye konuştu.

Bu yaklaşımla sporcuların altyapısını çok güçlü bir seviyeye getirdiklerini aktaran Çakır, Almanya’nın Weiden şehrinde düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Biathle Triathle Dünya Şampiyonası’nda genç milli sporcuların, 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere elde ettiği 12 madalyayı örnek gösterdi.

Başarılarda 20 yıllık bir emek olduğunu dile getiren Veli Ozan Çakır, şöyle devam etti:

"Modern pentatlon alanında bugüne kadar atılan adımları ileriye taşıdık. Son yıllarda yapılan çalışmaların gelen başarılarda büyük etkisi var. Türkiye, modern pentatlonda ekol ülkelerden biri oldu. UIPM’in 2022 yılında gerçekleştirilecek Dünya Kupası etaplarından birini ülkemize vermesi, atılan adımların bir sonucu. İlk defa ülkemizde beşli branşta bir uluslararası organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu, Türkiye’nin modern pentatlon alanında takdir edildiğinin ve modern pentatlon sporunda söz sahibi olmaya başladığının göstergesidir. 2022 yılında düzenleyeceğimiz Dünya Kupası’nda Türkiye markasını ortaya koymak adına, elimizden gelen en iyi turnuvayı gerçekleştirme gayreti içinde olacağız. "

"Olimpiyat beşinciliği pentatlon tarihimiz için dönüm noktasıdır"

Veli Ozan Çakır, milli sporcu İlke Özyüksel’in Tokyo Olimpiyatları’nda aldığı beşinciliğin Türkiye’nin modern pentatlon tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

İlke Özyüksel’in elde ettiği başarının altyapıdaki sporculara "Türk sporcu bunu yapabilir" algısı yaratması nedeniyle çok önemli olduğuna vurgu yapan Çakır, "Sporcularımız, olimpiyatlarda gelen başarının da etkisiyle uluslararası yarışlardaki hedef çıtalarını yükseltti." şeklinde konuştu.

Yerlileştirme planları

Modern pentatlonun en büyük sorunlarından birinin sporcu ekipmanı maliyeti olduğuna işaret eden Çakır, olimpik kadrodaki sporcuların malzemelerinin federasyon tarafından temin edildiğini dile getirdi.

Federasyonun başarılı milli sporculara ve kulüplere ayni ve nakdi yardımlar yaptığını anlatan Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Modern pentatlon sporunun kendine özgü olan bir malzemesi olan lazer silah ve hedef sistemlerinin yerlileştirilmesiyle birlikte, modern pentatlonun en temel sporcu ekipmanlarından birine yönelik önemli bir adım atmış olduk. Artık ithal ürünlere kıyasla 10’da 1 oranında bir maliyetle bu spora başlayan altyapı sporcularımız için yerli silaha erişilebilirliği mümkün hale getirdik. Bakanlığımızın desteğiyle diğer branşlardaki malzemeler için de yerlileştirme planlarımız var. Bu daha fazla sporcunun modern pentatlona temas etmesi, daha fazla kişiye ulaşılması ve sporcu havuzumuzun genişlemesi anlamı taşıyor."