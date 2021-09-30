TMPF Başkanı Veli Ozan Çakır, başkanlığa yeniden aday

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, başkanlığına yeniden aday olduğunu bildirdi. Başkan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık üç yıl süren, bakanlığımız desteği ve camiamızın büyük emekleriyle hayata geçirdiğimiz projelerimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, 21 Ekim 2021 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan genel kurulumuzda, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığı’na yeniden başkan adayı olacağımı ifade etmek isterim." diye konuştu.

2018 yılı Kasım ayında seçildiğini anımsatan Çakır, geçen sürede, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşlarla yakın iş birliği halinde modern pentatlon alanında ilklere imza attıklarını vurgulayarak, "Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere, tüm bakanlık yöneticilerimize ve hayata geçirdiğimiz projelerde bizlere destek olan, bizimle birlikte yol yürüyen camiamızın kıymetli mensuplarına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Umuyorum ki başta bakanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın katkılarıyla çok verimli bir üç yıl geçireceğiz." diyen Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk üç yılımızda elde ettiğimiz başarıları katlayarak sürdüreceğiz. Bugüne kadar bizden desteklerini esirgemeyen ve genel kurul ilanıyla birlikte yeni dönem için bizleri teşvik eden modern pentatlon camiamızın değerli mensuplarına gönülden teşekkür ederim. 2018’den bu yana büyüttüğümüz ve önümüzdeki üç yıl boyunca da büyütmeye devam edeceğimiz camiamıza; huzurlu, verimli ve sağlıklı bir genel kurul süreci diliyorum."