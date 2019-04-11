TMOK Fair-Play kervanı bu sene 10 üniversite ziyaret edecek

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen Üniversiteler Fair-Play Kervanı 2019’da 10 üniversiteye gidecek. Programın tanıtım toplantısı Ataköy Olimpiyatevi’nde gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya TMOK Üyesi ve Fair- Play Komisyon Başkanı Erdoğan Arıpınar ile TMOK Fair Play komisyonu üyeleri katılım gösterdi. Komisyon Başkanı Erdoğan Arıpınar toplantıda yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez bir ilçe üniversitesi olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ne gideceklerini aktararak, "İlkbahar döneminde 2, Sonbahar ve Kış döneminde ise 8 üniversiteyi ziyaret edeceğiz. İlk defa TMOK’tan bütçe almadan kendi gücümüzle ayaktayız. Bütün çalışmalarımızı böyle yaptık. Önümüzdeki dönemde Avrupa Konseyi, Fair Play Kervanı’na finansman desteğinde bulunacak. Türkiye’in her yerinde fair play ile ilgili çalışmalar var. İnşallah böyle devam eder. Bizleri destekleyen sponsorlara da teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bu yıl TMOK Fair-Play Üniversiteler Kervanı’nın ilkbahar dönemi 16 Nisan Salı günü Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda (BESYO) yapılacak program ile başlayacak. İlkbahar döneminin ikinci programı ise 30 Nisan Salı günü Mardin Artuklu Üniversitesi’ndeki BESYO’da yapılacak.

Öte yandan geçen yıl başlayan fair-play konulu fotoğraf yarışmasına da son başvuruların 30 Haziran’da alınacağı belirtildi. Yarışmada ise kazananların ekim ayında açıklanacağı açıklandı.

TMOK Fair Play Üniversiteler Kervanı programı çerçevesinde yıl sonuna kadar ziyaret edilecek üniversiteler şu şekilde sıralandı:

İlkbahar Dönemi

16 Nisan: Dicle Üniversitesi

30 Nisan: Mardin Artuklu Üniversitesi

Sonbahar Dönemi

3 Ekim: Kastamonu Üniversitesi

9 Ekim: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

16 Ekim: Tokat Üniversitesi

23 Ekim: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

24 Ekim: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Kasım: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

İHA