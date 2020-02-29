TMOK Başkanı Uğur Erdener: 2020 Tokyo Olimpiyatları ertelenmeyecek

Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın korona virüs sebebiyle ertelenmeyeceğini açıkladı.

TMOK Başkanı Uğur Erdener, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kez düzenlediği ‘İzmir Spor Konferansları’na katılım gösterdi. Erdener konferansta 2020 Tokyo Olimpiyatları ve birçok konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdener, olimpiyatların korona sebebiyle ertelenmesinin söz konusu olmadığını dile getirerek, "Herkes bu konuyla ilgili bir şeyler söylüyor. Ertelenebileceğini söyleyenler var. Şu an itibarıyla 2020 Olimpiyatları Tokyo'da 24 Temmuz'da başlayacak. Süreç takip ediliyor. Bu salgın sonsuza dek sürmeyecek. Geçmişteki tüm salgınlar gibi düşecektir. Bu daha çok kış virüsüyle oluşan bir enfeksiyon. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda korona virüsü nedeniyle erteleme söz konusu değil" şeklinde konuştu.

"2020 olimpiyatlarında her şey İstanbul’un aleyhine dönüştü”

Türkiye'nin olimpiyat oyunları adaylığı konusunda 2030'a bakması gerektiğini ve bunun içinse çok iyi çalışması gerektiğinin altını çizen Erdener, "Türkiye'nin en yakın olduğu olimpiyat, İstanbul'un 2020 adaylığıydı. İstanbul çok üst düzey bir ekiple, çok iyi planlanmış çalışma yaptı. Türkiye'nin o gün içinde bulunduğu jeopolitik durum nedeniyle son anda şartlar İstanbul'un aleyhine döndü. İstanbul konuyu ciddi bir aşamaya getirmişti. Şimdiki şartlara baktığımızda 2024 yılında Paris, 2028 yılında ise Los Angeles olimpiyatlara ev sahipliği yapacak. Yerel yönetimlerin çalışması ve spor altyapınız çok önemli. Olimpiyat düzenleme konusunda bir başka önemli faktör ise bütçe. Bunu da ayrı sponsorluklarla çözmek gerekir” açıklamasını yaptı.

"Dopingle savaşıyoruz"

Başkan Erdener, Dünyadaki tüm spor organizasyonlarında doping ile tüm federasyonların mücadele ettiğini söyleyerek, “Doping ile ilgili her gün yenilikler yapılıyor ve üst düzey teknikler geliştiriliyor. 2008 Pekin ile 2012 Londra Olimpiyatları arasında alınan numunelerde tekrar test yapıldı ve iki organizasyon arasında yüzde 10 oranında dopingli sporcu çıktı, madalyaları geri alındı. Doping ile mücadelede 44 ülke büyük mücadele ediyor. Türkiye'de 2011 yılına kadar ciddi sıkıntılar vardı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki anlaşmalar sayesinde dopingin önünde dimdik bir şekilde duruyoruz. Sporcular sürekli izleniyor. Yarışma içi ve dışında periyodik numuneler alınıyor” yorumunu yaptı.

"Türk pasaportuyla başarılı olamazsın söylemi yanlış"

Uğur Erdener, başarının uzun zaman mücadele edilmesinin ardından gelebileceğini vurgulayarak, “Sürekliliğin olduğu yerde her zaman başarı da ortaya çıkıyor. Uluslararası organizasyonlarda başarı, uzun soluklu mücadeleye bağlıdır. Türk pasaportuyla sporcu olarak başarılı olamazsın söylemi yanlış. Uluslararası sporda kimse sizi elinizden tutup bir yere getirmez. Türk pasaportuyla önce siz ne yaptınız, ne kadar hizmet ettiniz onu bir sorgulamalısınız” diye konuştu.

Konferans sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, Prof. Dr. Uğur Erdener'e, Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ise Modaretör Barbaros Talı'ya günün anısına plaket takdim etti.

İSTANBUL (İHA)