Uçar, Toprak Razgatlıoğlu’nun bu sezon uluslararası arenada gösterdiği başarılı performansı AA muhabirine değerlendirdi. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun sıkı bir şekilde çalıştığını vurgulayan Uçar, "Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası’nda artık şampiyonluk yoluna girdi. Sezonun bitimine üç ülkede yapılacak yarışlar kalmasına rağmen hem sporcumuz hem de TMF Milli Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu işi sıkı tutuyor. Her hafta sonu ayrı bir hazırlık süreci geçiriyorlar." diye konuştu.

TMF Başkanı Uçar, "Önümüzde Portekiz, Arjantin ve Endonezya’da koşulacak 9 yarış daha var ve her yarışın önemi çok büyük. Toprak Razgatlıoğlu ve takımı tamamen işlerine konsantre olmuş durumda. İnşallah sene sonunda şampiyonluk kupasını havaya kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu’nun Türkiye adına tarihi bir başarıyı elde etmek için mücadele ettiğini aktaran Uçar, "Toprak, üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. O da şampiyonluğa inanmış durumda. İlk kez bir Türk sporcu bu sınıfta inşallah şampiyon olacak ve tarihe geçecek. Toprak’ın omuzlarındaki yük ağır." şeklinde konuştu.

"Dünyanın her yerinde Toprak’ın hayranları var"

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu’nun tecrübelerini aktararak milli motosikletçilere önemli bir destek sağladığını belirten Uçar, "Milli takımlar kaptanımız Kenan Sofuoğlu, bu serinin diğer sınıfı olan Dünya Supersport’ta 5 kez şampiyon olarak adını efsane isimler arasına yazdırdı. Şimdi sıra Toprak Razgatlıoğlu’nda, Toprak’ın Kenan Sofuoğlu gibi çok büyük bir destekçisi var." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Uçar, "Toprak, Kenan Sofuoğlu’nun tecrübelerinden yararlanarak Dünya Superbike şampiyonluğuna doğru adım adım ilerliyor." dedi.

Dünya Superbike Şampiyonası’nın milyonlarca insanın yakından takip ettiği Uluslararası Motosiklet Federasyonunun en önemli organizasyonu olduğunu kaydeden Uçar, şöyle devam etti:

"Her hafta sonu canlı yayınlarla birlikte milyonlarca insan yarışları yakından takip ediyor. Şu an dünya genelinde en fazla takdir gören ve en fazla sevilen yarışçı; milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu. Dünyanın her yerinde Toprak’ın hayranları var, ülkemizdeki tanınırlığından çok yurt dışındaki motor sporları tutkunlarının sporcumuza ilgisi var. Hatta şunu da ilave etmeliyim ki Superbike padoğunda da Toprak’a ayrı bir sevgi ve destek var. Genç sporcumuzun Superbike serisinde efsaneleşen Jonathan Rea karşısındaki şampiyonluk mücadelesi herkes tarafından takdir görüyor. Herkes ’Toprak bu hafta sonu ne yapacak’ diye merakla bekliyor."

TMF Başkanı Uçar, milli sporcu Toprak’ın şu ana kadar beklentileri fazlasıyla karşıladığını vurgulayarak, "Ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla dünya pistlerinde dalgalandırıyor. Her hafta İstiklal Marşı’mızı gururla dinletiyor. İnşallah bu emek ve gayretlerin sonunda seneyi şampiyon olarak tamamlar." diye konuştu.