TKF Başkanı Ali Oto, Alexander Tikhonov ile bir araya geldi

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, biathlonda 4 olimpiyat ve 12 dünya şampiyonluğu bulunan Uluslararası Biatlon Federasyonu Danışmanı eski sporcu Rus Alexander Tikhonov ile bir araya geldi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Oto’nun makamında gerçekleşen ziyarete, Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Türker Aygündüz, Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel ile diğer ilgiler katıldı.

Oto, burada yaptığı konuşmada, ziyaretlerinden dolayı Tikhonov’a teşekkür ederek, "Erzurum’da çok güzel bir kayaklı koşu ve biathlon merkezimiz var. Burada her türlü organizasyonu yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Tikhonov da Türkiye’nin biathlonda iyi bir yere gelmesi için gayret göstermek istediklerini vurgulayarak, "Erzurum Kandilli’de bulunan biathlon merkezinde Dünya Kupası’nın bir ayağını gerçekleştirmek arzusundayız. Biathlonun gelişimi konusunda her türlü desteğe hazırım." değerlendirmesini yaptı. (AA)