Dün akşam resmi sitesinde bir açıklama yayımlayan TJK, Cumhurbaşkanlığı kararına paralel olarak nisan ayı sonuna kadar hipodromlardaki koşuların seyircisiz olması kararını hatırlatırken ganyan bayilerinin durumuna da açıklık getirdi.

Konuyla ilgili düzenlemenin İçişleri Bakanlığı’nın ek genelgesi ile yapıldığını belirten TJK, bu düzenlemeye göre isteyen bayilerin dükkanını kapalı tutabileceği, hizmet vermek isteyenlerin ise bayilerini açabileceğini ancak kuponunu yatıran yarış severlerin bayide beklemeden dükkandan ayrılması gerektiğini belirtti.

TJK’nın koronavirüs önlemleri açıklamasının tamamı ise şöyle:

Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri Hakkında Duyuru

Atçılık camiamızın değerli mensupları,

Gündemde olan Koronavirüsü (Covid-19) nedeni ile ülkemizde ilk vakanın tespit edilmesinin ardından tüm tesislerimizde Kulübümüzce gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Bu kapsamda alınan önlemlerden belli başlıları aşağıda bilginize sunulmaktadır;

- Cumhurbaşkanlığınca; spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğinin açıklanmasının ardından, hipodromlarımızda yapılan yarışların da Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak icra edilmesi uygulamasına başlanmıştır.

- At ilgililerinin ve tüm personelin hipodromlara giriş yaparken, yarışlarda at binen jokeylerin ise koşulardan önce jokey odasına girerken ateşlerinin ölçülmesi uygulamasına başlanmıştır.

- Koronavirüs ile mücadelede en etkili önlemlerden birinin de kalabalık ortamların oluşmasını önlemek ve kalabalık ortamlardan uzak durmak olması sebebiyle; yarış mahallerine girişlerde önlemler alınmış, özellikle padok, eyerleme mahali ve netice padoğu gibi mahallere girişler minimum seviyeye düşürülmüştür.

-Yarış programında yer alan kupalı ve isimli koşular sonrası hipodromlarımızda yapılan kupa törenleri Nisan ayı sonuna kadar iptal edilmiştir.

- Hipodromlarımızda; pansiyonlar bölgesindeki ortak kullanım alanları, tribünler, jokey odaları, ofisler vb. tüm alanların dezenfeksiyon çalışmalarına başlanmış ve günlük olarak devam etmektedir.

- İçişleri Bakanlığı tarafından 16.03.2020 tarihinde yayınlanan ek genelge doğrultusunda; hipodromlarımızda bulunan lokaller, kır kahveleri, jokey odasındaki sauna vb. ortak kullanım alanları kapatılmıştır.

- Bayilerini kapalı tutmayı tercih edecek olan ganyan bayi sahiplerinin bayilerini açmayabileceği, hizmet vermek isteyen bayilerin ise ancak yayınlanan ek genelgede belirtilen; “müşterilerin bayi içerisinde oturup vakit geçirmelerine izin vermeyerek oyunlarını oynayıp bayiden ayrılmaları” koşulunu yerine getirmeleri şartıyla bayilerini açabilecekleri tüm ganyan bayilerine bildirilmiştir.

- Koronavirüse karşı bireysel korunma yöntemleri hakkında personel bilgilendirilmiş, hipodromlarımızdaki tüm uygun noktalarda T.C. Sağlık Bakanlığı’nın konu ile ilgili yayınladığı afişler ve bilgilendirme amaçlı broşürler çoğaltılarak kullanılmış, el ve cilt antiseptiği (dezenfektan) kullanıma hazır edilmiştir.

Tüm toplumun sağlığını ilgilendiren bu hassas konudaki anlayışınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ