Türkiye Jokey Kulübü (TJK), sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar günü düzenlenecek yarışlara müşterek bahis kabulü hakkında bir bilgilendirme metni yayımladı.

TJK'dan yapılan bilgilendirme metni şu şekilde:

"Ülkemiz genelinde 5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar günleri uygulanacak olan tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, yarış programının aynen uygulanacağı ilgili yarış günlerinde (5 Aralık Cumartesi ve 6 Aralık Pazar) yarışlara sadece TJK e-Bayi üzerinden bahis oynanabilecektir.

Belirtilen tarihlerdeki yarışlara 4 Aralık Cuma günü sabit bayilerden de bahis kabul edilecektir."