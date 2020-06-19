Buna göre Ankara'da 1. altılı ganyan 15.00'da, 2. altılı ganyan 17.00'da, İzmir'de ise 1. altılı ganyan 17.45'te, 2 altılı ganyan ise 20.00'da başlayacak.

Revize edilen koşu saatleri her ne kadar aynı gün bahis oynamaya imkan verecek olsa da, yarışseverlere kolaylık sağlamak amacıyla, söz konusu yarışlara 1 gün öncesinden (19 Haziran Cuma) sabit bayilerden bahis oynama imkanı verilecek. Cem BOŞGELMEZ