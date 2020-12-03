TJK’dan hafta sonu için büyük müjde!

Türkiye Jokey Kulübü yarışseverlerin yine cuma gününden FANATİK HİPODROM gibi koşu bültenlerine ulaşabilmeleri için bir yenilik daha açıkladı.

Buna göre 13 Aralık Pazar dahil ikinci bir duyuruya kadar pazar günlerinin kesin kayıt deklareleri cuma günü yerine perşembe sabahı tamamlanacak. Bu kararla yazılı basına cuma gününden yarış severlere hem cumartesi gününün hem de pazar gününün yarış bültenlerini sunma şansı doğdu.

Koşu gelirlerini ve yarış severin sokağa çıkma yasağının olmadığı cuma gününden hafta sonu koşularına ilgisini artırmaya yönelik bu karar atçılık camiası tarafından memnuniyetle karşılandı.

Cem BOŞGELMEZ