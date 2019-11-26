Authorized ve Bodemeister’ın ardından, 2020 aşım sezonundan itibaren yetiştiricilerimize hizmet vermek üzere, Türkiye Jokey Kulübü tarafından satın alınan bir başarılı aygır daha Türkiye’ye geliyor.

Son olarak Fransa’da bulunan Haras Du Mezeray’da aşımlarını sürdüren Myboycharlie, ithalat işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye gelip, 2020 sezonunda ülkemizde aşımlara başlayacak.

20 Nisan 2005 tarihinde doğan Myboycharlie’nin babası; birçok Grup koşu galibi yavrusu bulunan Danetime, annesi ise Rousillon’un kızı Dulceata’dır.

30 Haziran 2007 tarihinde İrlanda-Curragh’da kariyerine kazanarak başlayan Myboycharlie, ardından G3 koşudan da galibiyetle ayrıldı. 19 Ağustos 2007 günü ise G1 Prix Morny’i, aygırlarımızdan Divine Light’ın G1 galibi temsilcisi Natagora’nın önünde kazanma başarısı gösteren Myboycharlie, 2 yaşlı olarak son startı olan G1 National Stakes’ten de üçüncülükle ayrıldı ve ardından Fransa’da “Şampiyon 2 Yaşlı Erkek Tay” seçildi.

3 yaşlılığında da önce İrlanda, akabinde ise ABD’de start alan Myboycharlie, kariyerini 9 koşuda 4 birincilikle noktaladı. 2009 yılında Avustralya-Vinery Stud, 2010-2011 yıllarında Britanya-National Stud ve 2012 yılından bu yana ise Fransa-Haras du Mezeray’da aşım yapan Myboycharlie’nin temsilcilerinden Sistercharlie’nin bu yıl üst üste 3, toplamda ise 7 Grup 1 koşu galibiyeti bulunmaktadır.

Fanatik Hipodrom editörü Cem Boşgelmez'den Myboycharlie paylaşımı

ABD’de ‘Atçılığın Oscarları’ olarak bilinen Eclipse Ödülleri’nde, Enable’dan daha fazla oy alarak 2018 yılında “Şampiyon Kısrak” seçilen Sistercharlie’nin yanı sıra 3 Grup 1 koşu galibi kısrak Jameka, G1 koşu galibi Euro Charline, Peggy Jean ve Begood Toya Mother ile Grup koşu galipleri Rise High, Charles Road, Blueberry Hill, Charlie Boy, Siren’s Fury, Camprock, Cheikeljack, Landfall ve Zelady’s Night Out gibi temsilcileri bulunmaktadır.



