TJK, dünkü Adana Yarışlarının geç başlaması ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

TJK'dan yapılan açıklama şöyle;

Adana Hipodromunun 25.12.2021 tarihinde gerçekleşen 17. Yarış gününde koşuların belirlenen saatlerde başlatılamamasının nedeni hakkında,

Anılan tarihte 13.30’da başlaması gereken Adana 17. yarış gününe ait koşular, atların bakımı ve yarış gününde atların yarış alanına gidiş ve dönüş işlerinde görevli olan ve aralarında işçi-işveren ilişkisi olmak üzere at sahiplerine bağlı olarak çalışan seyislerin, günün programında yer alan atları yarış alanına getirmemeleri, getirmek isteyen meslektaşlarını da engellemeleri nedeniyle iki saat otuz dakika gecikmeyle saat 16.00’da başlamıştır.

Görevlerini yerine getirmeyen veya getirmek isteyenleri engelleyen bir grup seyis; kanun ve yönetmelik dışı eylemlerinin gerekçesini, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği tarafından 2022 yılı için açıklanan çalışma şartlarından duydukları memnuniyetsizlik olarak ortaya koymuşlardır.

Ancak, isteklerini meşru zemin içerisinde; işverenleri, dolayısıyla da bu konudaki muhatapları olan at sahipleri ve/veya kendilerini temsil eden At Sahipleri Dernekleri ile direkt diyalog yöntemiyle iletmek yerine, maalesef görevlerini yerine getirmeyerek, getirmek isteyenleri de engelleyerek, konunun direkt muhatabı olmayan ve devlet adına yarışları düzenleyen Türkiye Jokey Kulübünün ve yarış gününde yarış organizasyonunun tüm disiplininden sorumlu Tarım ve Orman Bakanlığı mensuplarından oluşan Yarış Komiserleri ve hakemlerinin yürüttüğü yarış organizasyonu geciktirerek kamusal alan niteliğindeki hipodromlarda Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren At Yarışları Yönetmeliğindeki kuralları ihlal ederek suç işlemişlerdir.

Şartların beğenilmemesi durumunda hiç kimsenin devletin hazinesine gidecek kaynağı önleyecek şekilde, problemin direkt muhatabı olmayan ve devlet adına faaliyetlerini sürdüren Türkiye Jokey Kulübünün düzenlediği yarış organizasyonunu engellemeye ve 6132 sayılı kanuna bağlı olarak resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ilgili yönetmelikteki kuralların aksine davranışlar ile suç işlemeye hakkı yoktur. Sorumlular hakkında ilgili Yönetmelik dahilinde Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulunca gerekli adımların atılacağının bilinmesi gerekir.

Atçılık ailemizin en önemli paydaşları arasında yer alan seyis arkadaşlarımıza, büyük atçılık camiası olarak bu tür sorunların aile içinde ve kanunlar ile kurallar çerçevesinde kolaylıkla çözülebileceğini bir kez daha ve önemle hatırlatmak isteriz.

Bilinen ancak bu vesileyle hatırlatılan gerçekler dikkate alınarak; 25.12.2021 tarihinde gerçekleştirilen kanuna aykırı eylemin tekrarının, cezanın ağırlığının ve kapsamının genişlememesi adına bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.