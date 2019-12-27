TJK’dan devrim gibi kararlar: 1. ayağa da ikili ve çifte geldi

Buna göre 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; yerli ve yabancı yarış farkı gözetmeksizin tüm yarış programlarında bulunan birinci 6’lı ganyan dahil tüm 6’lı ganyan başlangıç ayaklarına 6’lı ganyan ve ganyan oyunlarına ek olarak ikili, sıralı ikili ve çifte bahis oyunları eklenecek.

Bunun yanı sıra yerli ve yabancı yarış farkı gözetmeksizin 8, 9 ve 10 koşulu yarış programlarına 1. 3'lü ganyan oyunu eklenecek olup ayrıca 10 koşulu programda 1. 4'lü ganyan oyunu da oynanabilecek.

Ayrıca oyun farkı gözetmeksizin tüm oyunlarda tek seferde oynanacak maksimum bilet tutarları 1.000 TL yerine 2.500 TL olarak uygulanacak.

Cem BOŞGELMEZ

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