Türkiye Jokey Kulübü, Ankara hipodromunda korona virüs tedbirlerinin yetersiz olması nedeniyle çalışanların isyan ettiği şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, aksine korona virüsle mücadele kapsamında ek tedbirler alındığını açıkladı.

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, kulübün, korona virüs pandemi sürecinin en başından itibaren tüm tesislerinde devletin ilgili kurumlarınca ilan edilen yönergeler doğrultusunda her türlü önlemi en üst seviyede aldığı, toplum sağlığı bilinciyle alınan tüm önlemleri büyük bir hassasiyetle uyguladığı ve tüm ilgililere de uygulatma noktasında takipçi olduğu belirtildi.

Bu sayede binlerce atın konakladığı ve atların ilgililerinin de tesislerde bulunarak atlarına bakma zorunluluğu olan hipodromlarda çıkan korona virüs vaka sayısının son derece minimal seviyede seyrettiği vurgulandı. Ancak, son günlerde Ankara’da salgının etkisinin ciddi şekilde artması üzerine mevcut tedbirlere ek olarak bazı ek tedbirlerin alınma zorunluluğunun ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle, 12.09.2020 tarihinden itibaren 14 gün boyunca, at ilgililerinin Ankara hipodromuna giriş çıkışlarıyla ilgili bir takım kısıtlamalar getirilmiştir. At sahipleri ve antrenörlerin giriş çıkışlarına ancak haftalık olarak yapılacak Covid-19 testinin neticesine göre sınırlı olarak izin verilmekte olup, seyislerin ve idman jokeylerinin ise hipodromda konaklamaları zorunluluğu getirilmiş ve hipodromdan çıkış yapmaları halinde 7 gün süreyle ve test neticesi olmaksızın hipodroma yeniden giriş yapmaları yasaklanmıştır. Kısıtlamalarla ilgili detaylı bilgiler tjk.org web sitemizdeki duyuru ile ilan edilmiştir" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirlerin yetersiz olması nedeniyle çalışanların isyan ettiği şeklinde yansıtılan durum esasen tam tersine, tarafımızca alınan ve yukarıda özetlenen sıkı tedbirler sonucunda ilgililerin günlük hayatlarının ve özgürlüklerinin kısıtlandığı gerekçesiyle göstermiş oldukları tepkiden ibarettir. Kulübümüz, toplum sağlığını en ön planda tutan ve pandemi sürecinin başından itibaren gerekli tüm önlemleri fazlasıyla ve örnek olacak şekilde alarak uygulamış ve uygulamaya devam etmektedir."

ANKARA (İHA) -