TJK Tüzüğü’nün 20. maddesi gereğince yapılan görev bölümünde; Genel Sekreterliğe Ahmet Özbelge, Genel Saymanlığa ise Adil Mert Kaya oy birliği ile seçildiler. 3 yıl sürecek yeni Yönetim döneminin atçılık sektörünün tüm paydaşları için hayırlı uğurlu olmasını diler, sayın Serdal Adalı ve kıymetli Yönetim Kurulu arkadaşlarını bir kez daha tebrik ederiz.

Cem BOŞGELMEZ