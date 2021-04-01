TJK'da Serdal Adalı yönetiminde görev dağılımı
25 Mart 2021 Perşembe günü gerçekleştirilen Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, dördüncü kez TJK Başkanlığı’na seçilen Serdal Adalı ile Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri, ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi.
TJK Tüzüğü’nün 20. maddesi gereğince yapılan görev bölümünde; Genel Sekreterliğe Ahmet Özbelge, Genel Saymanlığa ise Adil Mert Kaya oy birliği ile seçildiler. 3 yıl sürecek yeni Yönetim döneminin atçılık sektörünün tüm paydaşları için hayırlı uğurlu olmasını diler, sayın Serdal Adalı ve kıymetli Yönetim Kurulu arkadaşlarını bir kez daha tebrik ederiz.
Cem BOŞGELMEZ