Türkiye Jokey Kulübü'nde 2012-2013, 2013–2015 ve 2018-2021 dönemlerinde başkanlık yapan Serdal Adalı, dün gerçekleştirilen seçimli kurulda yeniden başkan oldu. Türkiye Jokey Kulübü Olağan Genel Kurulu’nda Cüneyt Çalıcıoğlu ile yarışan Adalı, 108 oyun 63’ünü alarak, yeniden başkanlığa getirildi. Diğer Başkan adayı Cüneyt Çalıcıoğlu ise, 42 oy aldı. 3 oy geçersiz sayıldı. Adalı'nın yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Adil Mert Kaya, Ahmet Özbelge; Tuban İzzet Aksoy, Şükrü Erdem, Hakan Yücetürk, Gülnur Gülerce. Yedek Üyeler: Can Güven, Yüksel Göktürk, Kerem Alkan, Selman Taşbek, Faruk Tınaz.

'İleri götürmek için...'

Seçimi kazanmasının ardından çok mutlu olduğunu belirten Adalı, şu açıklamaları yaptı: "Çok mutluyum. Genel Kurul, 3 sene daha hizmet etme şansı verdi. Ben sadece Türkiye Jokey Kulübü başkanı değil, tüm atçılık sektörünün başkanıyım. Bu sektörü ne kadar daha ileri götürebiliriz, bundan sonraki 3 senede bunlara çalışacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum."