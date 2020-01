TJK, 'Sapanca Belediye Başkanlığı Koşusu' düzenleyecek

24 Ocak Cuma günü saat 16:00 da, TJK Resmi Koşu Programı'nda Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda yapılacak olan koşuya at yarışı sevenlerin yoğun ilgisi bekleniyor. TJK Resmi Koşu programı kapsamında düzenlenecek koşu sonrasında dereceye girenlere Sapanca Belediye Başkanlığı Kupası ile plaketleri takdim edilecek.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, “Sapanca Belediye Başkanlığı adına düzenlenen at yarışının, geleneksel hale gelmesinden dolayı çok memnunum. Ata sporu at sevgisi bize atalarımızdan yadigar. Desteklemek ve yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak bizim görevimiz. Bin 400 metrede gerçekleşecek olan Sapanca Belediye Başkanlığı Koşusuna tüm at yarış meraklılarını davet ediyorum” dedi.