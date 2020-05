TJK Hazır Kıta Görev Bekliyor

FANATİK ÖZEL | Türkiye’nin dünya çapındaki sektörlerinden birisi olan at yarışı, koronavirüs önlemleri çerçevesinde 20 Mart’taki iptal kararının ardından yeniden başlamak için adeta gün sayıyor. Salgın Türkiye’de henüz başlamadan hipodromlara giriş çıkışlarda ve hipodrom içindeki hijyende üst düzey titizlik gösteren Türkiye Jokey Kulübü (TJK) şu ana kadar vaka görülmemesiyle dikkatleri üzerine çekti. Türkiye ekonomisine vergileriyle ayda 200 milyon TL ek gelir sağlayan atçılık sektörü yanı sıra Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) yetiştirdiği safkan Arap atlarının koşulardaki başarılarına ödediği yetiştiricilik primleriyle de ülkemizin hanesine önemli miktarda bir başka gelir kalemi daha oluşturuyor.

Bakanlarla olumlu görüşme

Yarışların yeniden başlaması yolunda çabalarını son dönemde sıklaştıran Türkiye Jokey Kulübü’nde Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ahmet Özbelge ve TJK Genel Müdürü Tuncel Aydın geçtiğimiz hafta başkent Ankara’ya giderek yarışlardan sorumlu makam olan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yerinde önlemleriyle tüm Türkiye’nin güven ve takdirini kazanan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle çok olumlu temaslarda bulundu. Şimdi gözler 10 Nisan tarihli duyurusunda at yarışlarının yeniden başlamasıyla ilgili kararı mayıs ayının ilk haftasında değerlendireceğini belirten Bakan Dr. Bekir Pakdemirli’nin açıklamasına çevrildi.

Bin 400 ölümlü eyalette koşu var

Koronavirüs ile ilgili dünyadaki örneklerine baktığımızda 35 bin vaka, bin 400 ölüm bulunan ABD’nin Florida eyaleti koşuları kesintisiz sürdürüyor. 12 Nisan’da tweet atan FOX Sports Kıdemli Başkan Yardımcısı Michael Mulvihill, ABD’de son1 ayda 15 eyalette bin 500 koşuda 650 milyon dolar hasılat elde edildiğini belirtti. Türkiye’de ise yaklaşık 7 bin at, haradakilerle 12 bin at her gün özenle bakılıyor ve bir atın aylık masrafı 8 bin TL. 6 haftadır yarış koşamayan at sahipleri at başı 12 bin TL’yi cebinden ödemiş durumda. Atçılar “200 bin kişiye ekmek sağlayan sektörümüzde faaliyetlerimiz aynen sürüyor. Tek farkı yarış koşamamak ve giderek altından kalkması imkânsız hale gelen masraflarımız” diyerek çözüm istiyor.

Ganyan bayilerinde sıkı önlemler

Koronavirüs konusunda hipodrom ve haralarda çok sıkı önlemler alarak süreci sorunsuz götüren TJK, at yarışlarına start verilmesi halinde salgın açısından risk teşkil etmemesi için Türkiye’nin tüm illerindeki bayilerine de sıkı fiziki tedbirler uyguladı. Buna göre ganyan bayileri oyun makinelerini kapıya konumlandırdı ve araya da sert branda veya cam paravan yapıldı. Branda ve cama da vezne tarzı küçük boşluk bırakarak hastalığın olası yayılımının önüne geçilmesi amaçlandı. TJK bayi başına 500 TL tadilat ödemesi yaptı. Uygulamada sosyal mesafe çerçevesinde kuponunu yatıran yarış sever bölgeden uzaklaşıp akabinde bekleyen kişiye yerini terk edecek. Kurallara uymayan bayi olursa ağır cezalar uygulanacak.





