TJK ebayiden kupon nasıl yatırılır? E-bayi üyelik sayfası

Son dakika haberi! Türkiye'de at yarışları ertelendi. Tarım Bakanı Ekrem Pakdemirli TJK At yarışlarının ertelendiğini açıkladı. Ancak Türkiye Jokey Kulübü e-bahis üzerinden yurtdışı yarışlara bahis oynatmaya devam edecek! Peki, TJK ebayi'den kupon nasıl yatırılır? E-bayi üyelik giriş sayfası ve detaylar burada... 20 Mart Cuma yani bugün 4 ayrı hipodromda yarışlar yapılacaktı. Ancak bakanlığın açıklamasının ardından Kocaeli ve İzmir yarışları iptal edildi. Fairview Güney Afrika ve Gulfstream Park yarışlarına e-bayi üzerinden at yarışı oynanabilecek.

TJK’nın koronavirüs önlemleri açıklamasının tamamı ise şöyle:

Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri Hakkında Duyuru

Atçılık camiamızın değerli mensupları,

Gündemde olan Koronavirüsü (Covid-19) nedeni ile ülkemizde ilk vakanın tespit edilmesinin ardından tüm tesislerimizde Kulübümüzce gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Bu kapsamda alınan önlemlerden belli başlıları aşağıda bilginize sunulmaktadır;

- Cumhurbaşkanlığınca; spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiğinin açıklanmasının ardından, hipodromlarımızda yapılan yarışların da Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak icra edilmesi uygulamasına başlanmıştır.

- At ilgililerinin ve tüm personelin hipodromlara giriş yaparken, yarışlarda at binen jokeylerin ise koşulardan önce jokey odasına girerken ateşlerinin ölçülmesi uygulamasına başlanmıştır.

- Koronavirüs ile mücadelede en etkili önlemlerden birinin de kalabalık ortamların oluşmasını önlemek ve kalabalık ortamlardan uzak durmak olması sebebiyle; yarış mahallerine girişlerde önlemler alınmış, özellikle padok, eyerleme mahali ve netice padoğu gibi mahallere girişler minimum seviyeye düşürülmüştür.

-Yarış programında yer alan kupalı ve isimli koşular sonrası hipodromlarımızda yapılan kupa törenleri Nisan ayı sonuna kadar iptal edilmiştir.

- Hipodromlarımızda; pansiyonlar bölgesindeki ortak kullanım alanları, tribünler, jokey odaları, ofisler vb. tüm alanların dezenfeksiyon çalışmalarına başlanmış ve günlük olarak devam etmektedir.

- İçişleri Bakanlığı tarafından 16.03.2020 tarihinde yayınlanan ek genelge doğrultusunda; hipodromlarımızda bulunan lokaller, kır kahveleri, jokey odasındaki sauna vb. ortak kullanım alanları kapatılmıştır.

- Bayilerini kapalı tutmayı tercih edecek olan ganyan bayi sahiplerinin bayilerini açmayabileceği, hizmet vermek isteyen bayilerin ise ancak yayınlanan ek genelgede belirtilen; “müşterilerin bayi içerisinde oturup vakit geçirmelerine izin vermeyerek oyunlarını oynayıp bayiden ayrılmaları” koşulunu yerine getirmeleri şartıyla bayilerini açabilecekleri tüm ganyan bayilerine bildirilmiştir.

- Koronavirüse karşı bireysel korunma yöntemleri hakkında personel bilgilendirilmiş, hipodromlarımızdaki tüm uygun noktalarda T.C. Sağlık Bakanlığı’nın konu ile ilgili yayınladığı afişler ve bilgilendirme amaçlı broşürler çoğaltılarak kullanılmış, el ve cilt antiseptiği (dezenfektan) kullanıma hazır edilmiştir.

Tüm toplumun sağlığını ilgilendiren bu hassas konudaki anlayışınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.