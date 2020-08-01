TJF Başkanı Sezer Huysuz: Şimdi tek olimpiyata 7 kota aldık

Sezer Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikle Kurban Bayramı’nın ülkeye, millete hayırlı uğurlu olmasını dilediğini belirterek, "Bayramda insanlarımızın paylaşmayı, yardımlaşmayı en üst seviyede yaşamasını diliyoruz." dedi.

Milli judocuların yeni normalleşme döneminde 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın hazırlıklarını 25 gündür İstanbul’da gerçekleştirdikleri kampla sürdürdüklerini aktaran Huysuz, "Kampta çalışmalar 15 Ağustos’a kadar devam edecek. Sonra 10 günlük ara vereceğiz. 25 Ağustos-18 Eylül tarihlerinde Erzurum’da kamp yapacağız. Daha sonra sporcuları Antalya’da bir kampa daha almayı planlıyoruz. Ardından da uluslararası organizasyon takviminin açıklanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Huysuz, milli sporcuları Tokyo 2020’ye kota verecek organizasyonlara hazır hale getirmek için çalıştıklarını, daha çok sporcunun kota almasını hedeflediklerini ifade etti.

Milli judocuların salgın sürecinden önceki formlarını kazanabilmeleri için iyi bir çalışma yürüttüklerini aktaran Huysuz, şunları kaydetti:

"Çocukları tekrar rehabilite etme adına kampa topladık, önce koronavirüs testlerini yaptırdık. Adaptasyonlarını sağlamak için gezi, piknik, yüzme gibi etkinlikler düzenledik. Böyle ufak ufak antrenmanlarla başladık. Aşağı yukarı 15 günlük hazırlıktan sonra da hafif judoya başladılar. Herhangi olumsuz bir şeyle karşılaşmadık. Şimdi hafif hafif judo da yapıyorlar. Bayramda da izin vermedik çünkü bayram süresi biraz sıkıntılı geçecek. Takım iyi gidiyor, onlar için de güzel oldu. Tekrar eski günlerine doğru hazırlanıyorlar."

"Şu anda dünya sıralamasına göre kota alan 7 sporcumuz var"

Sezer Huysuz, milli sporcuların moral ve motivasyonlarının iyi olduğunu, Erzurum ve akabinde Antalya kamplarıyla da salgın sürecinden önceki formlarına kavuşmalarını umduklarını anlatarak, "Kampta hedefi olan 50 sporcumuz var. Hepsi Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya almış çocuklar. Şimdi 3 ay kamplar böyle devam edecek." diye konuştu.

Huysuz, olimpiyatlarda Türkiye’nin judo branşında 21 yıllık madalya hasretine son vermek istediklerini kaydederek, "Şu anda dünya sıralamasına göre kota alan 7 sporcumuz var. Yani bugün olimpiyat olsaydı 7 kotayla olimpiyata katılacaktık. Olimpiyatlara kota veren ertelenen organizasyonların yapılıp yapılmayacağı belli değil. İki sporcumuzun daha kota alma ihtimali çok yüksek. Hedefimiz en azından şu andaki mevcut kadroyu korumak." ifadelerini kullandı.

"Bilal Çiloğlu madalyaya çok yakın"

Avustralya’da Kasım 2019’da düzenlenen Okyanusya Açık Judo Turnuvası’nda kadınlar 78 kiloda altın madalya kazanan Kayra Sayit’ten olimpiyatlarda madalya beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Huysuz, şunları ifade etti:

"Kayra Sayit, Mikail Özerler, Vedat Albayrak ve Bilal Çiloğlu, madalyaya çok yakın, madalya alma ihtimalleri yüksek sporcular. Madalya alabilecek konumdalar. Diğer sporcularımız Mihraç Akkuş, Gülkader Şentürk, İrem Korkmaz, o günü o şartları yakaladıklarında onlar da madalya alabilir. 60 kiloda mücadele eden Mihraç Akkuş, genç bir sporcumuz. Ümitler ve gençler kategorilerindeki başarısı, ona olimpiyat kotası getirdi. Gerçekten 60 kiloda söz sahibi oldu, o da madalya alabilir. En son İsrail’de düzenlenen grand prix’de ikinci oldu, o yaş kategorisinde büyük bir başarı. Antalya’da 2019’daki müsabakada 3. oldu, orada olimpiyat 3’üncüsünü yendi. Mihraç, şu anda dünya sıralamasında ilk 18’in içinde ama Vedat Albayrak, Kayra Sayit, Mikail Özerler ve Bilal Çiloğlu, dünya sıralamasında ilk 8’in içinde, ilk 8’deki avantaj çok fazla. Rakiplerin belirlenmesi açısından ilk 18 ile ilk 8 arasında olma arasında çok fark var."

Sezer Huysuz, milli judocu Bilal Çiloğlu için "73 kiloda gençler dünya şampiyonu, gerçekten madalyaya çok yakın. En son grand slam’de şampiyon oldu, grand prix’lerde madalyalar kazandı. Dünya sıralamasındaki yeri, onun için büyük bir avantaj. Bilal’den de madalyayı bekliyoruz." diye konuştu.

"Vedat, Mikail ve Kayra Sayit, dünya sıralamasında ilk 4’ün içerisinde"

Milli sporculara ilişkin değerlendirmesini sürdüren Sezer Huysuz, şunları dile getirdi:

"81 kiloda dünya 3’üncüsü Vedat Albayrak, son Avrupa Oyunları şampiyonu Mikail Özerler ile Kayra Sayit, dünya sıralamasında ilk 4’ün içerisindeler. İlk 4’ün içinde olmaları gerçekten çok iyi, madalyaya daha yakın demek. 48 kiloda Gülkader Şentürk kotayı aldı direkt gidiyor, o da İsrail’de madalyasını aldı. 52 kiloda İrem Korkmaz, şu anda Avrupa kotasını kullanıyor ama o ertelenen 7 maç yapılırsa oradan alacağı puanlarla direkt gidebilir. Bu sefer bizim başka bir sporcumuza Avrupa kotası vurabilir. Böylece 8 kota alma şansımız var. İnşallah öyle olacak 8-9 kotayla gidebiliriz. Judo tarihinde bu bir ilk, bu kadar puan toplayarak bu sayıya ulaştık. 66 kiloda Sinan Sandal’ın gidip gidemeyeceği belli değil."

Huysuz, Türkiye’nin judo branşında son 3 olimpiyata toplam 7 sporcuyla katıldığını hatırlattı. "Önceden judoda 3 ayrı olimpiyata toplam 7 sporcuyla katılmışız." diyen Huysuz, "Şimdi tek olimpiyata 7 kota aldık. Bu da büyük bir başarı." ifadelerini kullandı.